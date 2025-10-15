Bihar Election 2025: टिकट के एलान के बाद भागलपुर में रार, मान मनौवल में जुटे बीजेपी प्रत्याशी
बिहार चुनाव 2025 के लिए भागलपुर में बीजेपी द्वारा टिकट की घोषणा के बाद पार्टी में असंतोष फैल गया है। टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में प्रत्याशी जुटे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चुनाव में पार्टी एकजुट होकर उतरे।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय बुधवार की सुबह भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचते ही वागियों को मनाने में जुट गए हैं। अपने सहयोगियों के साथ वे सबसे पहले पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे के घर गए। इस दौरान न तो चौबे घर पर थे और न ही उनके पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे घर पर थे।
उन्होने चौबे के भाई मिलकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे शिक्षाविद् प्रशांत विक्रम के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। रोहित पांडेय जब जिलाध्यक्ष थे, तब प्रशांत विक्रम को उन्होंने शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया था।
इसके बाद रोहित पांडेय अपने समर्थकों के साथ भाजपा नेत्री डॉ. प्रीति शेखर के घर पहुंचे और परिजनों से आशीर्वाद लिया। रोहित पांडेय को टिकट मिलने के बाद तीनों नेता बागी तेवर अपनाए हुए हैं।
