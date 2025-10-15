Bihar Election 2025: बिहार में 6 और 11 नवंबर को सरकारी छुट्टी... चुनाव में वोटिंग के दिन सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार चुनाव 2025 के लिए वोटिंग के दिन 6 एवं 11 नवंबर को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए दो चरणों में दिनांक 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) एवं 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) मतदान की तिथि को अधिसूचना जारी करते हुए सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। भागलपुर के सभी सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) को सुबह 7:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक मतदान होना निर्धारित है। भागलपुर में 11 नवंबर 2025 को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा।

इस बूथ पर 5000 मतदाता करेंगे मतदान, डीएम ने तैयारियों को परखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत के द्वारा संयुक्त रूप से 156- भागलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय बरेहपुरा अवस्थित पांच मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां एएमएफ के अंतर्गत मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधा जिनमें रैंप ,पेयजल, महिला पुरुष शौचालय, प्रकाश, छाया, बैठने की व्यवस्था इत्यादि की सुविधा का अवलोकन किया गया तथा अनुमंडल पदाधिकारी सदर सह निर्वाची पदाधिकारी 156- भागलपुर को अपने सभी मतदान केंद्रों पर यह सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि यहां लगभग 5000 मतदाता मतदान करेंगे, इसलिए पांचो बूथ के प्रवेश द्वार पर साइनेज लगाया जाए तथा रस्सी से बेरीकेटिंग कराई जाए। अवैध सामग्री, लीकर, राशि के आवागमन पर पर नजर रखने के लिए वाहनों की चेकिंग के लिए बनाए गए बरारी पुल, हवाई अड्डा सहित अनेक स्थलों के चेक पोस्ट का जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा.नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया तथा वहां तैनात स्टेटिक सर्विलांस टीम को कई आवश्यक निर्देश दिए गए।

वोटरों को जगाने निकली मतदाता जागरूकता रैली बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मंगलवार को जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने किया।रैली में स्वच्छता कर्मियों, जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व मध्य विद्यालय की छात्राओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां लेकर “पहले मतदान, फिर जलपान” जैसे नारे लगाए, जिससे पूरे इलाके में उत्साह और जागरूकता का माहौल बन गया।रैली प्रखंड कार्यालय परिसर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः प्रखंड परिसर में आकर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया गया।