Bihar Election 2025 Voting: पूर्वी बिहार में सुबह 11 बजे तक 30% मतदान, लखीसराय और सहरसा में सबसे ज्यादा उत्साह

जागरण संवाददाता, भागलपुर। पूर्व बिहार और कोसी के पांच जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक औसतन 28 से 30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। शुरुआती दो घंटे सुस्ती भरे रहे, लेकिन दस बजे के बाद मतदान में तेजी आई। सबसे अधिक उत्साह लखीसराय और सहरसा जिलों में देखा गया, जबकि मुंगेर में मतदाताओं की भागीदारी सबसे कम रही। मधेपुरा में 28.46 प्रतिशत मतदान मधेपुरा जिले की चारों सीटों पर सुबह 11 बजे तक 28.46 प्रतिशत मतदान हुआ। सिंहेश्वर में सबसे ज्यादा 29.97 प्रतिशत, जबकि आलमनगर में सबसे कम 26.93 प्रतिशत वोट पड़े। बिहारीगंज में 28.53 प्रतिशत और मधेपुरा में 28.55 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति अच्छी रही, जबकि शहरी इलाकों में मतदान की गति कुछ धीमी थी।

सहरसा में सबसे अधिक रुझान, 29.68 प्रतिशत मतदान सहरसा जिले में सुबह 11 बजे तक औसतन 29.68 प्रतिशत मतदान हुआ। सहरसा सदर सीट ने 32.17 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रही। सिमरी बख्तियारपुर में 29.12 प्रतिशत, महिषी में 29.23 प्रतिशत और सोनबरसा में 27.69 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही महिलाओं और युवाओं की लंबी कतारें नजर आईं।

खगड़िया में 28.96 प्रतिशत मतदान खगड़िया जिले में सुबह नौ बजे तक 28.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। खगड़िया सीट पर 30.22 प्रतिशत मतदान के साथ बढ़त रही, जबकि परबत्ता में 27.82 प्रतिशत वोट पड़े। अलौली और बेलदौर सीटों पर क्रमशः 29.01 और 29.00 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

लखीसराय में सबसे अधिक 30.32 प्रतिशत मतदान लखीसराय जिले ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे तक औसतन 30.32 प्रतिशत मतदान हुआ। सूर्यगढ़ा में 31.85 प्रतिशत, जबकि लखीसराय सीट पर 28.92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्रों पर अच्छी भीड़ रही।