Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election 2025 Voting: पूर्वी बिहार में सुबह 11 बजे तक 30% मतदान, लखीसराय और सहरसा में सबसे ज्यादा उत्साह

    By Madhbendra KumarEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:09 PM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है। पूर्वी बिहार में सुबह 11 बजे तक 30% मतदान हुआ है। लखीसराय और सहरसा जिलों में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया, जहां मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा। युवा और बुजुर्ग दोनों ही बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मतदान करती महिलाएं। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। पूर्व बिहार और कोसी के पांच जिलों की 17 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक औसतन 28 से 30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

    शुरुआती दो घंटे सुस्ती भरे रहे, लेकिन दस बजे के बाद मतदान में तेजी आई। सबसे अधिक उत्साह लखीसराय और सहरसा जिलों में देखा गया, जबकि मुंगेर में मतदाताओं की भागीदारी सबसे कम रही।

    मधेपुरा में 28.46 प्रतिशत मतदान 

    मधेपुरा जिले की चारों सीटों पर सुबह 11 बजे तक 28.46 प्रतिशत मतदान हुआ। सिंहेश्वर में सबसे ज्यादा 29.97 प्रतिशत, जबकि आलमनगर में सबसे कम 26.93 प्रतिशत वोट पड़े। बिहारीगंज में 28.53 प्रतिशत और मधेपुरा में 28.55 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति अच्छी रही, जबकि शहरी इलाकों में मतदान की गति कुछ धीमी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहरसा में सबसे अधिक रुझान, 29.68 प्रतिशत मतदान 

    सहरसा जिले में सुबह 11 बजे तक औसतन 29.68 प्रतिशत मतदान हुआ। सहरसा सदर सीट ने 32.17 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रही। सिमरी बख्तियारपुर में 29.12 प्रतिशत, महिषी में 29.23 प्रतिशत और सोनबरसा में 27.69 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही महिलाओं और युवाओं की लंबी कतारें नजर आईं।

    खगड़िया में 28.96 प्रतिशत मतदान

    खगड़िया जिले में सुबह नौ बजे तक 28.96 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। खगड़िया सीट पर 30.22 प्रतिशत मतदान के साथ बढ़त रही, जबकि परबत्ता में 27.82 प्रतिशत वोट पड़े। अलौली और बेलदौर सीटों पर क्रमशः 29.01 और 29.00 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। जिले में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।

    लखीसराय में सबसे अधिक 30.32 प्रतिशत मतदान

    लखीसराय जिले ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे तक औसतन 30.32 प्रतिशत मतदान हुआ। सूर्यगढ़ा में 31.85 प्रतिशत, जबकि लखीसराय सीट पर 28.92 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्रों पर अच्छी भीड़ रही।

    मुंगेर में मतदान की रफ्तार धीमी, 26.68 प्रतिशत वोटिंग : मुंगेर जिले में सुबह 11 बजे तक औसतन 26.68 प्रतिशत मतदान हुआ। तारापुर में 29.67 प्रतिशत, जमालपुर में 25.62 प्रतिशत, और मुंगेर सदर में केवल 24.81 प्रतिशत वोट पड़े। शहर के कई बूथों पर सुबह के समय मतदाताओं की आवाजाही कम रही, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर बाद तेजी की संभावना है।
    कुल मिलाकर सुबह 11 बजे तक पांच जिलों में मतदान का औसत करीब 29 प्रतिशत रहा। लखीसराय और सहरसा जिले मतदान के मामले में सबसे आगे हैं, जबकि मुंगेर अब तक सबसे पीछे है। दोपहर के बाद मतदान में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की भीड़ धीरे-धीरे बढ़ रही है।