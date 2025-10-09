जेल तोड़ा, कई बैंक लूटे, दिनदहाड़े कर दीं कई हत्याएं... संगीन वारदातों को अंजाम देने वाला संतोष पहुंचा भागलपुर

Bihar Crime News जेल ब्रेक हत्या बैंक लूट और डकैती सरीखे संगीन वारदातों को अंजाम देने वाला कुख्यात अपराधी संतोष को बक्सर सेंट्रल जेल से भागलपुर शिफ्ट कराया गया है। बक्सर के डीएम-एसपी ने विधि-व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अनुशंसा की थी। जेल आईजी के निर्देश पर कड़ी सुरक्षा घेरे में उसे भागलपुर लाया गया।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Crime News बक्सर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात संतोष कुमार को प्रशासनिक आदेश पर बुधवार को विशेष केंद्रीय कारा लाया गया। कड़ी सुरक्षा घेरे में लाए गए कुख्यात को जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा तलाशी बाद अति सुरक्षित तृतीय खंड के टी-सेल में शिफ्ट करा दिया है। हत्या, जेल ब्रेक समेत कई संगीन कांडों में आरोपित रहे संतोष को बक्सर के जिलाधिकारी और एसपी की अनुशंसा पर जेल आईजी ने वहां की सेंट्रल जेल से भागलपुर शिफ्ट करा दिया है।

कारा मुख्यालय के एक अधिकारी ने उसके भागलपुर लाए जाने की पुष्टि की है। वहां के डीएम और एसपी ने संतोष के वहां की सेंट्रल जेल में रहने से चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था के लिए खतरा बना रहता। जेल के अंदर वह गुटबंदी कर बंदियों को उकसाने और विधि-व्यवस्था खराब करने की फिराक में रहता था। उसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी।

जिसके बाद डीएम-एसपी ने जेल आईजी से उसे वहां से दूसरे जेल में शिफ्ट कराने की अनुशंसा कर रखी थी। यहां उसे प्रशासनिक आधार पर लाया गया है। उसके आगमन को लेकर स्थानीय जेल प्रशासन मामले में कुछ भी बोलने से बचता रहा। जेल सूत्रों के अनुसार संतोष पर हत्या, डकैती, बैंक लूट, जेल ब्रेक समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उसे 20 अक्टूबर 2021 को बक्सर के महदह इलाके में गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही थी। उसके पास से हथियार, मोबाइल आदि बरामद किये गए थे। संतोष पहले नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। 18 दिसंबर 2011 को संतोष अपने साथी राजू राम के साथ सेंट्रल जेल से फरार हो गया था। संतोष पर पप्पू पांडेय, गुड्डू कुमार, हरेंद्र सिंह हत्याकांड, महदह बैंक लूट कांड में भी केस दर्ज है।