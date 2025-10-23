Language
    पुलिस ने महिला से की 'मक्कारी'... पर्स काटकर निकाल लिए सोने के जेवर, तो दर्ज किया गुम होने का सनहा

    Bihar Crime News: भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्टेशन चौक पर फल खरीद रही एक महिला का पर्स काटकर मंगलसूत्र, अंगूठी और 1800 रुपये की चोरी हो गई। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने चोरी की बजाय गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। घटना के सात दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है।

    Bihar Crime News: भागलपुर की महिला का पर्स काटकर जेवर चुरा लेने के मामले में कोतवाली थाना की पुलिस ने दर्ज की गुम होने की रिपोर्ट।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Crime News कोतवाली थानाक्षेत्र के स्टेशन चौक पर फल खरीद रही महिला का पर्स काट उसके अंदर मौजूद मंगलसूत्र, अंगूठी और 18 सौ नकदी चुरा लेने की घटना प्रकाश में आई है। बरारी सब्जी मंडी चौक पर रहने वाले आशुतोष मिश्रा अपनी पत्नी रीना मिश्रा के साथ ट्रेन पर सवार होने भागलपुर स्टेशन चौक ऑटो से पहुंचे थे। स्टेशन चौक पर सेब आदि उनकी पत्नी खरीदने लगी। इस दौरान टिकट कटाने उनके पति आशुतोष मिश्रा रेलवे स्टेशन के काउंटर पर चले गए।

    फल खरीदने के दौरान पत्नी के पर्स को किसी चोर ने काट कर सुरक्षा कारणों से उसके अंदर रखे मंगलसूत्र, अंगूठी और 18 सौ रुपये चुरा लिया। फल वाले को पैसे देने की जब बारी आई तो पर्स की चेन खोल रही रीना मिश्रा को पता चला कि पर्स नीचे से कटा हुआ है। उसके अंदर रखा हुआ सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और नकदी गायब है।

    इसके बाद वह परेशान हो उठी। हाथ में मौजूद मोबाइल चोरी होने से बच गया। वह तुरंत पति को कॉल कर घटना की जानकारी दी। स्टेशन चौक पर मौजूद पुलिस की गश्ती गाड़ी पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी को घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस टीम ने शक के आधार पर फल विक्रेता समेत दो को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने गई। दोनों हिरासती को एक घंटे के अंदर ही पूछताछ बाद मुक्त कर दिया गया।

    घटना की बाबत चोरी हो जाने की रिपोर्ट संबंधी आवेदन लेकर पहुंचने वाले पति-पत्नी को वहां दूसरा आवेदन लिखवाया गया जिसमें पर्स से जेवरात और नकदी चोरी होने की बात को हटाते हुए पर्स गुम होने का सन्हा दर्ज करा दिया गया। सोने की मंगलसूत्र, अंगूठी और नकदी 18 सौ रुपये गंवाने वाले पति-पत्नी बुझे मन से वापस घर लौट गए।

    रेलगाड़ी पर सवार होने आए पति-पत्नी ने बाहर जाने की योजना समाप्त कर वापस घर लौट आए। घटना के सात दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले में कोई सुराग हासिल नहीं कर सकी। जबकि एक फल विक्रेता के संबंध में पत्नी ने आशंका जाहिर करते हुए पुलिस टीम को उसकी जानकारी भी दी थी।