पुलिस ने महिला से की 'मक्कारी'... पर्स काटकर निकाल लिए सोने के जेवर, तो दर्ज किया गुम होने का सनहा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Crime News कोतवाली थानाक्षेत्र के स्टेशन चौक पर फल खरीद रही महिला का पर्स काट उसके अंदर मौजूद मंगलसूत्र, अंगूठी और 18 सौ नकदी चुरा लेने की घटना प्रकाश में आई है। बरारी सब्जी मंडी चौक पर रहने वाले आशुतोष मिश्रा अपनी पत्नी रीना मिश्रा के साथ ट्रेन पर सवार होने भागलपुर स्टेशन चौक ऑटो से पहुंचे थे। स्टेशन चौक पर सेब आदि उनकी पत्नी खरीदने लगी। इस दौरान टिकट कटाने उनके पति आशुतोष मिश्रा रेलवे स्टेशन के काउंटर पर चले गए।

फल खरीदने के दौरान पत्नी के पर्स को किसी चोर ने काट कर सुरक्षा कारणों से उसके अंदर रखे मंगलसूत्र, अंगूठी और 18 सौ रुपये चुरा लिया। फल वाले को पैसे देने की जब बारी आई तो पर्स की चेन खोल रही रीना मिश्रा को पता चला कि पर्स नीचे से कटा हुआ है। उसके अंदर रखा हुआ सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और नकदी गायब है।

इसके बाद वह परेशान हो उठी। हाथ में मौजूद मोबाइल चोरी होने से बच गया। वह तुरंत पति को कॉल कर घटना की जानकारी दी। स्टेशन चौक पर मौजूद पुलिस की गश्ती गाड़ी पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी को घटना की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस टीम ने शक के आधार पर फल विक्रेता समेत दो को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने गई। दोनों हिरासती को एक घंटे के अंदर ही पूछताछ बाद मुक्त कर दिया गया।

घटना की बाबत चोरी हो जाने की रिपोर्ट संबंधी आवेदन लेकर पहुंचने वाले पति-पत्नी को वहां दूसरा आवेदन लिखवाया गया जिसमें पर्स से जेवरात और नकदी चोरी होने की बात को हटाते हुए पर्स गुम होने का सन्हा दर्ज करा दिया गया। सोने की मंगलसूत्र, अंगूठी और नकदी 18 सौ रुपये गंवाने वाले पति-पत्नी बुझे मन से वापस घर लौट गए।