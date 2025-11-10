Language
    बिहार के इस जिले में लगातार गिर रहा न्यूनतम पारा, आठ दिन में 22 से 14 पर पहुंचा

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:04 PM (IST)

    बिहार के एक जिले में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले आठ दिनों में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।

    लगातार गिर रहा न्यूनतम पारा, आठ दिन में 22 से 14 पर पहुंचा

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। मौसम ने करवट ले ली है। भागलपुर में न्यूनतम तापमान में लगातार आठ दिनों से कमी दर्ज की जा रही है। शनिवार को पारा लुढ़क कर 14.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे सुबह और देर शाम ठंड का असर साफ महसूस होने लगा है।

    वहीं, पश्चिमी हवा की रफ्तार बढ़ने से सर्दी का तेवर और तेज होता दिख रहा है। दिन का अधिकतम तापमान स्थिर बना हुआ है, जिससे दोपहर की धूप फिलहाल राहत दे रही है।

    बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट का क्रम जारी रहेगा। आसमान साफ रहने से दिन में अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन सुबह-शाम सिहरन भरी स्थिति बनी रहेगी।

    मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पश्चिमी हवा की सक्रियता के कारण धुंध भी रहेगी। अधिकतम तापमान में अभी कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। तेजी से गिरता न्यूनतम तापमान अब ठंड की दस्तक का साफ संकेत दे रहा है।

    तिथि अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
    02 नवंबर 28.8 22.1
    03 नवंबर 30.2 19.6
    04 नवंबर 28.4 19.5
    05 नवंबर 30.1 19.5
    06 नवंबर 30.1 19.4
    07 नवंबर 29.5 18.4
    08 नवंबर 28.0 15.0
    09 नवंबर 28.4 14.2