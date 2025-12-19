CM नीतीश कुमार ने TMBU के छात्र को राजगीर में दिया पिस्टल, छात्र नेताओं ने कही यह बड़ी बात
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीएमबीयू के एक छात्र को राजगीर में पिस्तौल भेंट की, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया है। इस घटना के बाद छात्र नेताओं ने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी पुरुष छात्रावास संख्या-2 में रहने वाले अंकित कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिस्टल भेंट की। अंकित बिहार राज्य में प्रथम स्थान पर रहे। वे अब दारोगा बन गए हैं। उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है। यह सूचना जैसे ही भागलपुर पहुंची, तिमांभाविवि सहित कहलगांव व भागलपुर में उनके शुभचिंतकों ने बधाई देने शुरू कर दी है। लोगों ने फोन कर उस पल को साझा करने को कहा। इंटरनेट मीडिया पर यह चर्चा होने लगी। लोगों ने बधाई में खूब पोस्ट किए।
राजगीर में हो हुआ दारोगा प्रशिक्षण
राजगीर में आयोजित दारोगा प्रशिक्षण में पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल कर विश्वविद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें पिस्टल देकर सम्मानित किया। अंकित कुमार 2024 बैच में दारोगा पद के लिए चयनित हुए थे और बीते एक वर्ष से राजगीर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अंकित शुरू से ही मेधावी छात्र है। शारीरिक दक्षता का वे बचपन से अभ्यास करते रहे हैं। शुरू से उनकी इच्छा थी कि वे पुलिसिंग व्यवस्था से जुड़े।
कहलगांव प्रखंड के जगन्नाथपुर गांव का रहने वाहा है अंकित
वे मूल रूप से कहलगांव प्रखंड के जगन्नाथपुर गांव के निवासी हैं। इस उपलब्धि पर छात्र नेता आशुतोष सिंह तोमर सहित छात्रावास के अधिवासी चंदन, संतोष, राजेश एवं अन्य छात्रों ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों अंकित को सम्मान मिलना बड़ी बात है। अन्य छात्र नेताओं ने बधाई दी है। उधर, अंकित ने बताया कि वे पूर्व में बीपीएससी पीटी, रेलवे समेत कई प्रतियोगी परीक्षाएं क्वालीफाई कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि छात्रावास में रहकर स्वयं अध्ययन के बल पर यह सफलता मिली है। आगे भी बीपीएससी जैसी उच्च परीक्षाओं के लिए प्रयास जारी रहेगा।
