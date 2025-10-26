'गेट आउट' गोपाल मंडल... जदयू से निकाल बाहर, भारी पड़ी बगावत; नीतीश कुमार का चला डंडा, गोपालपुर से लड़ रहे निर्दलीय चुनाव

संवाद सहयोगी, नवगछिया। JDU Expelled Gopal Mandal बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट बंटवारे के बाद भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट इस बार बगावत की प्रतीक बन गई है। सिटिंग विधायक नरेन्द्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल को जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने खुली चुनौती देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर राजनीतिक हलचल मचा दी।



गोपालपुर से उठी यह बगावत अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। गोपाल मंडल ने स्पष्ट कहा कि “मैं जनता के बल पर लड़ूंगा, टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, जनता ही मेरा टिकट है।” इस ऐलान के बाद उनके समर्थकों में उत्साह की लहर है, वहीं पार्टी नेतृत्व के लिए यह फैसला सिरदर्द साबित हो रहा है।



पार्टी आलाकमान ने ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है। जारी पत्र में कहा गया है कि “बिहार विधान सभा आम चुनाव 2025 में पार्टी की विचारधारा, पार्टी विरोधी गतिविधियों एवं संगठनात्मक आचरण के विरुद्ध कार्य करने में संलिप्त रहने के कारण संबंधित नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए निष्कासित किया जाता है।”



इस आदेश में प्रमुख रूप से शामिल नेताओं के नाम हैं