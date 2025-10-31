आब्जर्वर की नाराजगी पड़ी भारी, Election Duty में लापरवाही पर 11 BLO पर कड़ा एक्शन, 4 हेडमास्टर पर भी गिरी गाज
Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर 11 बीएलओ यथा सरकारी शिक्षक और 4 प्रधानाध्यापकों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ संजीव कुमार ने चुनाव कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ग्यारह बीएलओ का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही चार हेडमास्टरों का भी वेतन रोक दिया गया है।
संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम। Bihar Chunav बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचन से संबंधित निरीक्षण के क्रम में उपस्थित नहीं रहने के कारण सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ संजीव कुमार ने ग्यारह बीएलओ शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। बीडीओ द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार स्वयं उनके एवं प्रेक्षक के बुधवार को निरीक्षण के दौरान सभी अनुपस्थित पाए गए थे।
जिसके कारण प्रपत्र 6, 7, एवं 8 का अभिलेख एवं अन्य संबंधित जानकारियों से प्रेक्षक को अवगत नहीं कराया जा सका। प्रेक्षक ने इस स्थिति पर क्षोभ व्यक्त किया। जो अत्यंत खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अनुपस्थित पाए गए कुल ग्यारह बीएलओ शिक्षकों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। इधर मध्य विद्यालय तिलकपुर, मध्य विद्यालय मुरारपुर, मध्य विद्यालय अकबरनगर, श्रीरामपुर एवं कन्या मध्य विद्यालय महेशी कुल चार विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्वाचन से संबंधित निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित रहने, एक प्रधानाध्यापक को चाभी के साथ उपस्थित नहीं रहने, एक विद्यालय बंद रहने को लेकर कुल चार प्रधानाध्यापकों का अगले आदेश तक के लिए वेतन अवरुद्ध किया गया है।
विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ लेखन का कार्य पूरा
पीरपैंती विधानसभा में मतदान के लिए अब 11 दिन शेष बचे हैं।इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी करने के प्रशासन पूरी ताकत लगा दी है। गुरुवार को 438 बूथों का तथा रिजर्व ईवीएम भी पहुंच गया। डीसीएलआर सरफराज नवाज और बीडीओ अभिमन्यु कुमार ने प्रशासनिक देखरेख में ब्रज गृह में ईवीएम को सील किया गया। बीडीओ ने बताया कि बूथ लेखन, विखंडीकरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है।2 नवम्बर से कमीशनिंग का कार्य होगा।
पीरपैंती विधानसभा का 28 पंचायत और एक नगर पंचायत पीरपैंती प्रखंड में है। 18 पंचायत कहलगांव प्रखंड में पड़ता है। लेकिन विधान सभा का पूरा डिस्पैच कार्य पीरपैंती प्रखंड के लक्ष्मी नारायण इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के खेल मैदान में होगा। इसको लेकर अलग अलग काउंटर बनाया गया। कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड क्षेत्रों में जाने वाले वाहनों का भी डिस्पैच सेंटर के लिए अलग अलग काउंटर बनाया गया है। जहां पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है।
