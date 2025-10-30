Language
    Bihar Chunav: मुन्ना शुक्ला, बाहुबली विधायक रीतलाल यादव समेत कई कुख्यात अपराधी लाए गए भागलपुर जेल, सख्त हुई सुरक्षा

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:27 AM (IST)

    Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से बेउर जेल पटना से कई कुख्यात अपराधियों को भागलपुर सेंट्रल जेल लाया गया है। इन अपराधियों में राजद के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, महेंद्रू का कुख्यात अजय वर्मा, हाजीपुर के अविनाश कुमार, शुभम उर्फ राजा, दानिश, जयंत कांत राय, चंदन कुमार, सोनू कुमार शर्मा, बबलू सहनी, लक्ष्मी सिंह, गौतम उर्फ चीकू, भरत सिंह, विशाल कुमार और नीरज चौधरी शामिल हैं।  

    Bihar Chunav: बेउर जेल पटना से कई कुख्यात अपराधियों को भागलपुर सेंट्रल जेल लाया गया है। इनमें रीतलाल यादव, मुन्ना शुक्ला शामिल हैं।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विधि-व्यवस्था और चुनाव प्रभावित करने की संभावना वाले बाहुबलियों और कुख्यात अपराधियों को भागलपुर की अति सुरक्षित जेल में शिफ्ट कराए जाने के बाद जेल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। यहां की जेलों के प्रवेश द्वारों पर मुलाकाती नियमों को और अधिक सख्त बनाते हुए हैंड मेटल डिटेक्टर, बैग स्कैनर की जांच के अलावा मैनुअल जांच भी कराई जाने लगी है। जेलों में तीन लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिसकी औचक जांच भी की जाने लगी है।

    सुरक्षा जांच की सारी कवायद सीसी कैमरे की निगरानी में किया जा रहा है जिसकी मानीटरिंग स्वयं जेल अधीक्षक भी कर रहे हैं। विशेष केंद्रीय कारा के अति सुरक्षित थर्ड सेक्टर की सुरक्षा को लेकर सधी तैयारी की गई है। वहां पहुंचने के लिए जेल के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी सुरक्षा जांच के दायरे में रखा गया है ताकि किसी किस्म की चूक ना हो। विशेष केंद्रीय कारा के अधीक्षक राजीव कुमार झा ने पूछे जाने पर सुरक्षा कारणों से कुछ बोलने से इनकार कर दिया है।

    एक बाहुबली विधायक, एक पूर्व विधायक समेत कई कुख्यात लाए गए भागलपुर

    विधानसभा चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था और चुनाव प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक आदेश पर लाए गए लालगंज के पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और महेंद्रू के कुख्यात अजय वर्मा को अलग-अलग वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। उन्हें 26 अक्टूबर को भागलपुर की विशेष केंद्रीय कारा लाया गया है।

    इन दो प्रशासनिक बंदियों के अलावा पटना के डिप्टी मेयर अमरावती देवी के पति दीना गोप की हत्या में चर्चा में आए हाजीपुर के अविनाश कुमार, शुभम उर्फ राजा, दानिश, जयंत कांत राय, चंदन कुमार, सोनू कुमार शर्मा, बबलू सहनी, लक्ष्मी सिंह, गौतम उर्फ चीकू, विशाल कुमार, भरत सिंह और नीरज चौधरी को भी आदर्श केंद्रीय कारा बेउर जेल से भागलपुर जेल शिफ्ट कराया गया है।

    दानापुर के राजद विधायक बाहुबली रीतलाल यादव और उनके भाई को भी आदर्श केंद्रीय कारा बेउर से पूर्व में भागलपुर शिफ्ट कराया गया था। यहीं से दानापुर से चुनाव के लिए रीतलाल यादव ने कड़ी सुरक्षा घेरे में जाकर नामांकन भी दाखिल किया था।