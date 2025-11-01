Language
    Bihar News: यहां 12000 लोगों को हांक कर थाना ले गई पुलिस... कानून के डर से एक-एक ने पढ़ा नेकनीयती का पाठ

    By Navaneet Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:24 AM (IST)

    BIhar Elections बिहार विधानसभा चुनाव 2025 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर भागलपुर जिले में 12401 लोगों से बाध्यकारी बांड भरवाया गया है।

    BIhar Elections: जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश पर 12401 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। BIhar Elections विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी व वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत की अध्यक्षता में तथा पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमार की उपस्थिति में वल्नरेबिलिटी मैपिंग को लेकर सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को थानावार समीक्षा कर पुनः चिन्हित व्यक्तियों को बाउंड डाउन करवाने एवं कुख्यात अपराधी को क्षेत्र बदर का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 2687 शस्त्र में से 930 शास्त्रों को जमा कराया गया है।

    इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को थानावार समीक्षा कर लेने का निर्देश दिया तथा दो दिनों में 50 प्रतिशत एवं चार दिनों में 70 प्रतिशत शस्त्र जमा कर लेने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत शास्त्रों को चुनाव के पहले जमा कर लेना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यापारी अपनी निजी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति मांगता है या सुरक्षा गार्ड के लिए शस्त्र अनुमति मांगता है तो दी जा सकती है। अभ्यर्थी के बाडीगार्ड को शस्त्र रखने की अनुमति दी जा सकती है।

    बैठक में बताया गया कि बीएनएस की धारा 126, 127 के अंतर्गत जिले में 12401 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सीसीए-3 एवं सीसीए-12 के अंतर्गत क्षेत्र बदर किए गए थानावार अपराधियों का संबंधित थाने में हाजिरी लगवाया जा रहा है या नहीं, इसका साक्ष्य संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रस्तुत करेंगे। यदि अपराधी थाना में नहीं आ रहा है तो उसे सीधे पड़कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित करना है। उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इस तथ्य का प्रमाण पत्र देंगे कि उनके थाना क्षेत्र में क्षेत्र बदर किए गए अपराधी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने बताया कि गुंडा पंजी के अनुसार प्रत्येक रविवार को गुंडा पंजी में दर्ज अपराधियों का सत्यापन कराया जाता है।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि कोई गुंडा शहर में या थाना क्षेत्र में रहता है कि नहीं इसका भी सत्यापन कर लेंगे। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा की एसएसटी प्वाइंट पर प्रतिनियुक्ति स्टेटिक मजिस्ट्रेट तथा फ्लाइंग स्क्वायड टीम के द्वारा अब गहन जांच की जानी चाहिए। जितनी टीम लगाई गई है उसके अनुसार जब्ती रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रतिदिन गहन जांच की जाए और प्रतिदिन अवैध सामान की जब्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी कैंडिडेट की गतिविधि का आसूचना आकलन कर लें तथा उनके भ्रमण के दौरान उसे क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी कैंडिडेट तथा उनके काफिले के वाहन की भी चेकिंग की जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता जितिन कुमार के अलावा संबंधित कोषांग के पदाधिकारी उपस्थित थे।

    वैसे मतदाता चिह्नित, जिन्होंने पिछली बार नहीं किया मतदान

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में निर्वाचन की तैयारी को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा भवन में बैठक की गई। बैठक में स्वीप के अंतर्गत न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने, मतदाता पर्ची विवरण का क्रास सत्यापन करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्र में वैसे व्यक्ति तथा वर्ग को चिन्हित किया जाए,जो पिछले चुनाव में वोट नहीं किए। बैठक में बताया गया कि मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। अभी 11 लाख पर्चा वितरण होना शेष है तथा प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने के लिए चार लाख प्रति प्राप्त वोटर गाइड पुस्तिका प्राप्त हुए हैं।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दो नवंबर तक वोटर इनफारमेशन स्लिप तथा वाटर गाइड वितरण करने का निर्देश दिए। सभी मतदान केंद्रों पर एएमएफ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि मतदान पदाधिकारी के लिए मतदान तिथि को दिए गए फार्म भरने के तरीके एवं ईवीएम कनेक्शन करने के तरीके, मतदान तिथि को जो रूटीन कार्य किए जाने हैं, उनका तथा रिसीविंग सेंटर पर फार्म जमा करने के तरीके का छोटा-छोटा वीडियो बनाया जाए ताकि मतदान कर्मी को सुविधा मिल सके। उन्होंने सामग्री कोषांग, अभ्यर्थी व्यय कोषांग, आदर्श संहिता आचार संहिता कोषांग, बज्रगृह, मतगणना को कोषांग से उनकी तैयारी की जानकारी प्राप्त की।