    धड़ाधड़ जेल के कैदियों ने छाप डाले 69 हजार पोस्टल बैलेट पेपर, Bihar Chunav में गोपनीय तरीके से हुआ ये काम; विस्तार से जानिए

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:52 AM (IST)

    Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के बीच मौका मिलते ही भागलपुर जेल के कैदियों ने धड़ाधड़ 69 हजार पोस्टल बैलेट छाप डाले। भागलपुर जिले की सातों विधानसभा सीट यथा भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई सेंट्रल जेल में कराई गई है। सात सहायक निर्वाची पदाधिकारियों और दो मजिस्ट्रेट की निगरानी में भागलपुर जेल के बंदियों ने विशेष केंद्रीय कारा के अति-सुरक्षित प्रेस में दो शिफ्टों में 69 हजार पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई  की। पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई को गोपनीय रखा गया था।

    Bihar Chunav: मौका मिलते ही भागलपुर जेल के बंदियों ने 69 हजार पोस्टल बैलेट पेपर छाप डाले।

    कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। Bihar Chunav बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के बीच सात सहायक निर्वाची पदाधिकारियों और दो मजिस्ट्रेट की निगरानी में भागलपुर जेल के बंदियों ने 69 हजार पोस्टल बैलेट पेपर छाप डाले। ईवीएम मशीन पर होने वाली वोटिंग के अलावा पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई को गोपनीय रखते हुए कड़ी सुरक्षा निगरानी में विशेष केंद्रीय कारा के अति-सुरक्षित प्रेस में दो शिफ्टों में पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई कराई गई। इसके लिए सात अंचल अधिकारियों को जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी ने सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया था।

    जिला मत्स्य पदाधिकारी और खेल पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर उनकी निगरानी में जेल के अंदर मतपत्रों की छपाई कराई गई। सातों विधानसभा सीट भागलपुर नगर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज, नाथनगर विधानसभा सीट के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई कराई गई है। जेल की प्रेस में काम करने वाले कुशल प्रशिक्षित बंदियों ने पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई की है। पोस्टल बैलेट पेपर के छपाई का काम पूरा होते ही मजिस्ट्रेट की निगरानी में कड़ी सुरक्षा घेरे में उसे ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है।

    छह बजे से सुबह से दो बजे दोपहर फिर दो से नौ बजे रात तक हुई छपाई

    बताया जा रहा है कि विशेष केंद्रीय कारा के प्रेस में 69 हजार पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई का काम दो शिफ्ट में कराया गया। इसके लिए छह बजे सुबह से दो बजे दोपहर तक प्रथम पाली में छपाई का काम कराया गया। फिर दो बजे दोपहर से नौ बजे रात तक मतपत्रों की छपाई का काम कराया गया। इस दौरान सुरक्षा मानकों के अनुरूप जेल के प्रेस में काम करने वाले बंदियों को मतपत्रों की छपाई और उसे सील होने तक प्रेस के अंदर ही रखा गया था। जेल के प्रेस में तैनात किये गए मजिस्ट्रेट किसी को अंदर जाने पर रोक लगा दी थी। जेल अधीक्षक या अन्य जेल के अन्य पदाधिकारी भी जेल प्रेस का रुख नहीं कर रहे थे।

    दो नवंबर तक पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए डाले जाएंगे वोट

    भागलपुर जिले की सात विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर वोट डालने वालों के लिए दो नवंबर तक की तिथि तय की गई है। यानी पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए दो नवंबर तक वोट डाले जाएंगे।