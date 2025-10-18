Language
    बिहार चुनाव में घोड़ों की चाल तेज, हांफते नेताओं को सहारा दे रहे 100 घुड़सवार, चेतक पूरी कर रहा इनकी हसरत

    By Mihir Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:28 AM (IST)

    Bihar Election 2025: 

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने इंसानों के साथ-साथ अब घोड़ों को भी रोजगार दे दिया है। आमतौर पर लग्न के मौसम में ही घोड़ों की बुकिंग होती है, लेकिन इस बार बिहार के चुनावी माहौल में घोड़ा ने मालिकों की किस्मत चमका दी है। नाथनगर प्रखंड के गोसाईदासपुर गांव में लगभग सौ घोड़े हैं। यहां के घोड़ा मालिक इन दिनों खूब व्यस्त हैं।

    नेता और कार्यकर्ता सीधे गांव पहुंचकर चुनावी रैली व चुनाव प्रचार के लिए घोड़े बुक कर रहे हैं। घोड़ा मालिक त्रिपुरारी यादव और दिलखुश यादव बताते हैं कि इस मौसम में आमतौर पर बुकिंग नहीं होती, लेकिन चुनाव के कारण लगातार आर्डर मिल रहे हैं। रैली, जुलूस और प्रचार के लिए घोड़ों की मांग बढ़ गई है।

    एक घोड़े का एक दिन का किराया दो हजार रुपये तय है। किसी पार्टी को चार घोड़े चाहिए तो किसी को छह। अभी चुनाव का समय है बीच में काली प्रतिमा विसर्जन में भी हमारा काम होगा। ऐसे में एक माह से जयादा वक्त तक हमारे पास रोजगार है। हम लोग किसी भी पार्टी विशेष के लिए केवल नहीं है। जो भी राजनीतिक दल हमें बुक करती है हम सीधे चले जाते है। बस घोड़े के गले में पार्टी का झंडा बदलना होता है।

    उप विकास आयुक्त व नगर आयुक्त ने चिपकाए लोगो

    बिहार विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने को लेकर एवं मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह एवं नगर आयुक्त शुभम कुमार द्वारा कोयला डिपो स्थित टेंपो स्टैंड में लगे हुए टोटो पर स्वीप का लोगो चिपकाकर तथा बैनर लगाकर टोटो पर लोगो चिपकाने के अभियान का शुभारंभ किया गया गया।

    टोटो पर सफर करने वाले मतदाताओं को बताया जा रहा है कि 11 नवंबर 2025 को मतदान करना है। इस अवसर पर उन्होंने नगर टेंपू चालक मालिक संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे को कहा कि सभी चालक को अपनी सवारी को यह भी बताना है कि 11 नवंबर 2025 को मतदान जरूर करें। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, डायरेक्टर डीआरडीए दुर्गा शंकर एवं डायरेक्टर एनइपी अमर कुमार मिश्रा भी सम्मिलित थे।

    मतदाताओं के लिए विशेष स्वीप कार्यक्रम का आयोजन

    समाहरणालय में मतदाताओं के लिए स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार एवं नगर आयुक्त शुभम कुमार के द्वारा की गई एवं कार्यक्रम के संयोजक सहायक निदेशक अगम श्रीवास्तव थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से पीडब्ल्यूड मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया गया एवं आगामी विधानसभा आम निर्वाचन में मतदान करने के लिए सभी से अपील की गई। आयोजन में उपस्थित सभी के द्वारा मतदान करने शपथ ली गई। साथ ही सभी मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं की जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त द्वारा हर एक मत की महत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

    आयोजन में डीआरडीए निदेशक दुर्गा शंकर व निदेशक एनईपी अमर कुमार मिश्रा की भी विशेष भूमिका रही। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने अपने मतदान के अधिकार के बारे में जाना और प्रण लिया की वे इस बार अवश्य मतदान करेंगे। साथ अपने आसपास के मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत पीडब्ल्यूड मतदाताओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक जन सम्पर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी राज कुमार शर्मा मौजूद थे।