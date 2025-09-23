Language
    Bihar Chunav 2025: अबकी चुनाव में 415 मतदान केंद्र बढ़ जाएंगे भागलपुर में, पोलिंग बूथों पर लगाए जाएंगे 12856 मतदानकर्मी

    By Alok Shahi Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:58 AM (IST)

    Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं की सहूलियत के लिए अबकी बार भागलपुर में 415 मतदान केंद्र बढ़ जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अबकी बार चुनाव में 12856 मतदान कर्मियों को लगाए जाने की तैयारी है। महासमर -जिले के सातों विधानसभा क्षेत्र में बढ़ गए हैं 415 मतदान केंद्र -पिछले चुनाव में थे 2263 मतदान केंद्र अब हो गए 2678

    Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं के लिए अबकी बार भागलपुर में 415 मतदान केंद्र बढ़ जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Elections 2025 इस वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले में मतदान केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब मतदान केंद्रों की कुल संख्या 2678 हो गई है, जो पिछले चुनाव में 2263 थी। मतदान केंद्रों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ मतदान कर्मियों की आवश्यकता भी बढ़ेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर चार कर्मियों की तैनाती आवश्यक है, जिसके अनुसार कुल 10712 मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। हालांकि, प्रशासन ने 12856 मतदान कर्मियों को तैयार रखा है। 

    प्रत्येक मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी, पोलिंग पार्टी वन, पोलिंग पार्टी टू और पोलिंग पार्टी थ्री के चार-चार कर्मी तैनात रहेंगे। आपात स्थिति के लिए 1144 मतदान कर्मियों को भी रखा जाएगा। जिले में कुल 20422 कर्मी उपलब्ध हैं। पोलिंग पार्टी के लिए 3214 कर्मियों की व्यवस्था की गई है। 

    सेक्टर ऑफिसर की आवश्यकता 301 है, और सभी आवश्यक ऑफिसर उपलब्ध हैं। माईक्रो आब्जर्वर के रूप में 840 अधिकारियों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल 380 उपलब्ध हैं। मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग प्रारंभ हो चुकी है, और पहले चरण की ट्रेनिंग संपन्न हो गई है। दूसरे चरण की ट्रेनिंग के लिए विभाग स्तर पर तैयारी चल रही है। 

    भागलपुर जिले के मतदान केंद्रों का हाल

    • पहले से मतदान केंद्र : 2263  
    • युक्तिकरण  : 415  
    • युक्तिकरण के बाद : 2678  
    विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्र  नए मतदान केंद्र  कुल मतदान केंद्र
    बिहपुर      256 60 316
    गोपालपुर    265 52 317
    पीरपैंती        356 82 438
    कहलगांव   347 76 423
    भागलपुर     339 29 368
    सुल्तानगंज       355 44 399
    नाथनगर 345 72 417