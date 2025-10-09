Bihar Chunav: बिहार चुनाव में ड्यूटी से बचने के लिए सरकारी कर्मचारियों का अजब-गजब बहाना, मेडिकल बोर्ड ने की ये तैयारी

Bihar Chunav बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान चुनाव ड्यूटी नहीं करनी पड़े इसके लिए कई कर्मचारी बीमारी का आवेदन दे रहे हैं। जिसमें एक से बढ़कर एक गंभीर बीमारी की जानकारी दी जाती है। ये कर्मचारी सही में बीमार हैं या कोई बहाना बना रहे हैं। इसकी गहन जांच के लिए भागलपुर के सिविल सर्जन ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचन ड्यूटी पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी को लगाया जाना है। चुनाव के दौरान ड्यूटी नहीं करनी पड़े इसको लेकर कई कर्मचारी बीमारी का आवेदन देते हैं। जिसमें एक से बढ़कर एक गंभीर बीमारी की जानकारी दी जाती है। ये कर्मचारी सही में बीमार हैं या बहाना बना रहे हैं। इसकी गहन जांच के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी के आदेश पर भागलपुर के सिविल सर्जन ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। सदर अस्पताल, भागलपुर के प्रभारी डा. राजू ने बताया कि कार्मिक विभाग से दस तारीख को कर्मचारियों का आवेदन आएगा। जिसके बाद दस एवं ग्यारह तारीख को ऐसे आवेदकों के हेल्थ की जांच होगी। इसको लेकर हमारी तैयारी पूरी हो गयी है।

सीआरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च, कराया सुरक्षा का एहसास विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने, अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था की बेहतरी को लेकर बुधवार को सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ और पुलिस बल शामिल किये गए थे। दोनों की संयुक्त टीम शहर के सभी थानाक्षेत्रों से गुजरते हुए संवेदनशील इलाके से गुजरते हुए लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान संवेदनशील इलाके में पुलिस पदाधिकारियों की टीम पैदल मार्च भी किया। स्थानीय थानों के पदाधिकारी बाइक से भी फ्लैग मार्च में शामिल हुए।

सीआरपीएफ जवानों को लीड कर रहे टुकड़ी लीडर को उन संवेदनशील इलाके में प्रवेश-निकास मार्ग, उन स्थानों में सामान्य अपराध की प्रकृति आदि की जानकारी दी गई। फ्लैग मार्च में तातारपुर, कोतवाली, विश्वविद्यालय, शाहकुंड, बाइपास, सबौर और जोगसर थानाध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान शहर के अति व्यस्त स्टेशन चौक से खलीफाबाग, सोनापट्टी, बाजार क्षेत्र में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवानों ने पैदल मार्च कर लोगों में सुरक्षा का एहसास कराया। सिटी डीएसपी ने बताया कि चुनावी कवायद के बीच काली पूजा भी है। इस दौरान विधि-व्यवस्था की बेहतरी के लिए सधी तैयारी की गई है।

मतदाताओं से 11 नवंबर को मतदान करने की अपील बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत भागलपुर जिले के सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी के कर कमलों से गुब्बारा छोड़कर स्वीप कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, जिला स्वीप आईकान आदर्श आनंद, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, डायरेक्टर एनईपी अमरेंद्र कुमार मिश्रा, डायरेक्टर डीआरडीए दुर्गा शंकर, बबीता कुमारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित उपस्थित सभी पदाधिकारी ने स्विप सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी ली तथा मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली रवाना करने के साथ ही स्वयं भी रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर एनसीसी एवं स्काउट गाइड के बैंड पार्टी ड्रम बजाते हुए रैली की अगुवानी की। स्काउट गाइड के साथ शहर के कई विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने रैली में भाग लिया।

रैली का समापन सैंडिस मैदान में किया गया। जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई कि देश की लोकतांत्रिक परंपरा की मर्यादा को बनाए रखेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी अन्य प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मत का प्रयोग करेंगे।

इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, नगर पुलिस अधीक्षक शुभांक मिश्रा भी रैली समापन स्थल पर रैली में शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यहां जो भी 18 वर्ष से ऊपर वाले हैं, वे सभी संकल्प ले कि 11 नवंबर को मतदान में निश्चित रूप से हिस्सा लेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहभागिता देंगे।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भागलपुर जिले में द्वितीय चरण में यानी 11 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जिले के मतदाताओं से अपील है कि 11 नवंबर को वे निश्चित रूप से मतदान करें। आज से भागलपुर में स्वीप कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को जागरुक एवं प्रोत्साहित किया जा सके।