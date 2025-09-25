बिहार का TMBU यूनिवर्सिटी बना रणक्षेत्र... छात्र RJD अध्यक्ष लालू यादव को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, 3 घंटे तक चले लाठी-डंडे

TMBU Bhagalpur भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव को गुरुवार को कैंपस में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। तीन घंटे तक टीएमबीयू कैंपस रणक्षेत्र बना रहा। यहां दो दिनों से छात्र राजद और एबीवीपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। तीन थानों की पुलिस पहुंची तब मामला शांत हुआ। विश्वविद्यालय- परीक्षा नियंत्रक कार्यालय एनएसएस ऑफिस सहित अन्य विभागों में तोड़फोड़ की गई।

संवाद सहयोगी, नाथनगर (भागलपुर)। TMBU Bhagalpur News तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन छात्र राजद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। अभाविप नेताओं ने छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव की विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में दौड़ा-दौड़ा कर लाठी डंडे से पिटाई की। इस घटना में लालू का सिर फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

गनीमत यह थी कि उस समय कैंपस में दो पुलिसकर्मी मौजूद थे, उसने पुलिसकर्मी के पास पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई, इसके बावजूद भी पुलिस के सामने भी अभाविप नेताओं ने लालू पर लाठी डंडे से हमले करते रहे। कुछ मिनट के अंतराल में विश्वविद्यालय थाने के थानाध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मारपीट में शामिल दो एबीवीपी नेता कुणाल पांडेय और हैप्पी आनंद को पकड़ लिया।

छात्र राजद के दर्जनों समर्थक भी पहुंच गए थे। वहीं, हंगामे और मारपीट की सूचना पर तीन थानों की पुलिस भी विश्वविद्यालय पहुंच गई। इसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। घायल छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव को प्राक्टर ने पुलिस की सुरक्षा में इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। लगभग तीन घंटे तक विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन रणक्षेत्र में तब्दील रहा।

पिछले दो दिनों से कैंपस अशांत है। बुधवार को दोनों संगठन के कार्यकर्ता परीक्षा नियंत्रक के कमरे में भिड़ गए थे। तब छात्र राजद का पलड़ा भारी पड़ा था। अपने कार्यकर्ताओं की पिटाई से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। दर्जनों अभाविप कार्यकर्ता लाठी डंडे से लैस होकर नारेबाजी करते विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग पहुंचे।

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में तोड़फोड़ की। छात्रों के हंगामे को देखकर परीक्षा नियंत्रक डा. कृष्ण कुमार भागकर प्राक्टर कार्यालय के अंदर चले गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वहां भी दरवाजा तोड़कर उन पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच गई।