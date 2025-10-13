Bihar: युवती ने सबके सामने गंगा में लगाई छलांग, विक्रमशिला पुल पर भागमभाग... छात्रा को NEET UG 2025 में नहीं मिली सफलता

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Latest News, NEET UG 2025 डॉक्टर बनने को कड़ी मेहनत करने वाली नवगछिया भवानीपुर निवासी कुमारी मौसम ने सफलता नहीं मिलने पर विक्रमशिला पुल से छलांग लगा आत्महत्या का प्रयास किया। बरारी के स्थानीय गोताखोरों की मदद से बरारी थाने की पुलिस टीम ने मौसम को बचा लिया। बरारी थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल उसके परिजन को घटनाक्रम की जानकारी दे दी है। उनके आने पर मौसम को उन्हें सौंप दिया जाएगा।

मौसम बरारी थानाक्षेत्र के खंजरपुर स्थित लॉज में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। उसने थानाध्यक्ष को बताया कि वह नीट की परीक्षा क्रैक करने के लिए कड़ी मेहनत कर रखी थी। सफलता नहीं मिलने से वह निराश हो गई थी। इस बार की प्रवेश परीक्षा में एक नंबर से चूक गई थी। तब से उसका जिंदा रहने की इच्छा समाप्त हो चली थी।

थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल मौसम को और मेहनत कर मेडिकल की परीक्षा में सफलता पाने का हौसला दिया। उसे इस बात का भान कराया कि उसके मां-बाप,परिजन, नाते-रिश्तेदार सभी को उससे सफलता अपेक्षित है। वह और मेहनत करे, सफलता जरूर मिलेगी। आत्महत्या कोई विकल्प नहीं। इससे तो उसके डॉक्टर बनने का और उसके अपनों का सपना ही टूट जाएगा। मौसम को अन्य लोगों ने भी निराशा के भंवर से निकालने को ढांढस दिया।



जब छलांग लगाई, ठेले वाले ने देख उसे बचाने का किया प्रयास



रविवार की दोपहर सवा दो बजे जब मौसम विक्रमशिला पुल की रेलिंग के पास पहुंच उसपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी तभी नवगछिया लौट रहे ठेले वाले शंकर मंडल की नजर पड़ गई थी। वह तेज आवाज लगा ठेला छोड़ उसे बचाने दौड़ा था लेकिन छात्रा तब तक छलांग लगा चुकी थी। वह रेलिंग पकड़ कर नीचे भी बचाओ-बचाओ का शोर मचाया। उस दौरान मछली की शिकारमाही को निकले डेंगी वाले की नजर पड़ी और स्थानीय तैराकों की मदद से उसे बचा लिया गया। घटनाक्रम की जानकारी पर घाट के पास मौजूद डायल 112 और बरारी थाने की महिला पुलिस छात्रा को प्राथमिक उपचार के लिए साथ लेते चली गई।