Bihar: सेवानिवृत्त रेलकर्मी की निर्मम हत्या, भागलपुर के रिफ्यूजी कालोनी में गला दबाकर मार डाला

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Breaking News बरारी थानाक्षेत्र के रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी सेवानिवृत दिनेश कर की हत्या गुरुवार की देर रात किसी ने गला दबाकर कर दी है। शुक्रवार की सुबह दिनेश कर का शव कमरे से बरामद किया गया है। घटना की जानकारी पर बरारी थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच घटनास्थल का मुआयना किया और फारेंसिक जांच टीम से जांच कराने की कवायद में जुट गई।

सेवानिवृत रेलकर्मी के शव का मुआयना कर रही पुलिस टीम ने पाया कि नाक और कान से खून रिस कर सूख चुका था। प्रारंभिक छानबीन में पुलिस टीम को स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है कि दिनेश कर का अपने भाई नीलू कर से अनबन चल रही थी। अविवाहित रहे दिनेश कर को सेवानिवृति बाद हाल में काफी रुपये मिले थे। जिसमें हिस्सेदारी को लेकर छोटे भाई नीलू कर से बीते कई दिनों से अनबन चल रही थी।

गुरुवार को भी दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद शुक्रवार की सुबह दिनेश कर का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। बरारी थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल फिलहाल हत्या या स्वभाविक मौत मानने मामले में कुछ बोलने से इनकार करते हुए कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सही तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आ जाने पर सामने आएगी। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।



स्थानीय लोगों में कई तरह की चर्चा



दिनेश कर की संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामदगी बाद स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चा होने लगी है। दिनेश कर के अविवाहित रह जाने मामले में भी लोग दबी जुबान अपने किसी खास के करीबी होने की भी चर्चा करते मिले कि रिटायर्ड होने के बाद दिनेश को जो रुपये मिले हैं। उसकी दावेदारी को लेकर अपनों में तनातनी हो रही थी। स्थानीय लोगों की आपस की चर्चा के बीच भाई नीलू को पुलिस ने संदेह के घेरे में ले लिया है।