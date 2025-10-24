Bihar: भाजपा नेता को दिनदहाड़े मारी गोली, घर पहुंचे 5 हमलावर, 2 घंटे तक अफरातफरी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Breaking News बिहार के भागलपुर में भाजपा नेता विवेकानंद प्रसाद उर्फ बबलू यादव को शुक्रवार की सुबह आठ बजे कुख्यात अपराधी सूरज तांती ने गोली मार दी। हमला करने वाला कुख्यात अपने चार गुर्गों के साथ तिलकामांझी चौक के समीप टीएनबी लॉ कॉलेज रोड स्थित आवास पर आ धमका। दरवाजे पर लात मारकर भाजपा नेता के छोटे भाई को पुकारा। दोनों भाई बाहर निकलने के बाद सूरज तांती ने गाली-गलौज करते हुए कहा कि जब हमारा फल वाले के साथ नोकझोंक हो रहा था तो तुम वहां मौजूद थे, हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तुम हमें नहीं जानते कि मैं ही सूरज तांती हूं। हमारा भाई ही फंटुश तांती है।

इस पर दोनों भाइयों ने कहा हमारी किसी से लड़ाई नहीं तो हमलोग क्यों दूसरे के झगड़े में पड़े। इतना बोलना था कि सूरज तांती के साथ मौजूद एक गुर्गे ने भाजपा नेता के चेहरे पर मुक्के से हमला कर दिया।तभी सूरज तांती ने विवेकानंद प्रसाद के सिर को निशाना बना गोली दागी। गोली भाजपा नेता के सिर के बीच वाले ऊपरी हिस्से को चीरते हुए निकल गई। फिर एक दूसरे अपराधी ने गोली चलाई जो दीवार में जा लगी। अचानक गोलियां चलने से सड़क पर टहल कर लौटने वाले इधर-उधर भागने लगे। घरों की छतों पर लोग खड़े हो शोर मचाने लगे। अपराधी वहां से भाग निकले।

अपराधियों में एक के पास बाइक भी थी जो हमले के बाद मौके से भागा। हमले के दौरान सूरत तांती के सिर पर ढंका गमछा मौके पर गिर गया। घटना की जानकारी जख्मी भाजपा नेता के परिजन ने बरारी थाने को दी लेकिन पुलिस आधे घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। भाजपा नेता को परिजन घर के सामने एक चिकित्सक की क्लिनिक में भर्ती करा प्राथमिक उपचार कराया।

घटना की जानकारी होने पर एसएसपी हृदय कांत ने सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को मौके पर भेजा। इस बीच बरारी थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल पुलिस बल के साथ पहुंच गए। जख्मी भाजपा नेता को निजी क्लिनिक से बेहतर उपचार के लिए जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के गहन उपचार कक्ष में भर्ती करा दिया गया है। जख्मी भाजपा नेता ने हमलावरों में एक कुख्यात सूरज तांती की पहचान कर ली है। वह उनके आवासीय परिसर से आधा किलोमीटर दूर सुरखीकल आदर्श नगर कॉलोनी में रहता है।



कोइली-खुटहा के रहने वाले हैं भाजपा नेता, आवास पर लगी भीड़



भाजपा नेता विवेकानंद कोइली-खुटहा गांव के स्वर्गीय धनंजय प्रसाद यादव के पुत्र हैं। तिलकामांझी टीएनबी लॉ कालेज रोड में भी उनका आवासीय परिसर है। जहां वर्षों से स-परिवार रह रहे हैं। घटना की जानकारी पर गांव से काफी संख्या में लोग उनके आवास पर जमा होने लगे। भाजपा नेता और एनडीए प्रत्याशी रोहित कुमार पांडेय, शंभू शर्मा, ईंजीनियर सुभाष यादव, विभाष यादव, विपिन बिहारी यादव, पंकज कुमार यादव, पंकज कुमार सिंह, मुन्ना सिंह आदि घटना की जानकारी पर वहां पहुंच गए और जख्मी भाजपा नेता का कुशलक्षेम पूछ उनके साथ खड़े रहने की बात कही।