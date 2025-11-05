Bihar: लोन वसूलने आए बैंक कर्मी को तलवार से काटा, रिकवरी नोटिस थमाते ही गर्दन पर किया वार, जान बचा कर गिरते-पड़ते भागा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Breaking News बैंक आफ इंडिया अलीगंज शाखा में कार्यरत दफ्तरी देवकी नंदन मिश्रा को तलवार से काट दिया गया। शुक्र यह रहा की तलवार से खुद को बचाने के लिए इन्होंने हाथ आगे किया। जिस इनका गर्दन कटने से बच गया। घटना के बाद पीड़ित ने इशाकचक थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस आवेदन लेकर मामले की जांच करने में जुट गयी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमलनगर कालोनी मिरजानहाट निवासी देवकी नंदन ने आवेदन में कहा हैं कि वो लोन रिकवरी का नोटिस देने के लिए इशाकचक निवासी बालेश्वर राय के पुत्र रंजन कुमार राय के घर पर गए थे। रंजन अपने घर में नहीं थे। इनकी पत्नी छत पर थी। मैने उनको नोटिस लेने के लिए कहा।

हम बात ही कर रहे थे तभी रंजन के भाई रंजीत कुमार राय छत पर खड़े होकर हमें गाली गलौज करने लगे। फिर रंजीत छत से धमकी देते हुए नीचे आए। इनके हाथ में तलवार था। सामने आते ही उसने मेरे सिर पर तलवार से हमला कर दिया।

मैंने बचाव के लिए हाथ से बचाव का कोशिश किया तो तलवार सीधे मेरे हाथ पर लगा। तलवार के वार से मेरा हाथ कट गया। अगर हाथ से बचाव नहीं करते तो मेरा पूरा सर फट जाता जिससे मेरी मौत भी हो सकती थी।

एक बार हमला करने के बाद वह फिर से मुझे मारने आया। हमने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। आगे इन्होंने बताया कि रंजन पर बैंक का तीन लाख चालीस हजार 991 रुपया बकाया है। यह लोन का नियमित भुगतान नहीं करते है। जिस वजह से नियम संगत धारा अंतर्गत इनको नोटिस दिया गया है।

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया युवक पीरपैंती थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिक लड़की के पिता ने अपने पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप बगल के गांव के ही एक युवक पर लगाया हैं।इस संबंध में उसने पीरपैंती थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया है।