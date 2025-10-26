Bihar Election 2025: बिहार DGP का सख्त आदेश, सेंट्रल फोर्स को आजमाएं, वोटरों को धमकाने वाले दबंगों को भेजें जेल

कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने और कमजोर वर्ग के वोटरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सधी रणनीति तैयार की है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कमजोर तबके के लोगों की आबादी वाले इलाके पर खास नजर रखने को कहा है। इसके लिए ऐसी आबादी वाले मोहल्ले-गांवों-टोलों में पुलिस टीम की गश्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने और थाना क्षेत्रों में सक्रिय वैसे दागियों-दबंगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा है जो पूर्व के चुनाव में कमजोर वर्ग के वोटरों को धमकाने, प्रलोभन दे किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाने का प्रयास कर चुके हैं। इस बात की भी नजर रखने को कहा है कि कहीं किसी इलाके में कोई प्रत्याशी अपराधियों या अपने खास समर्थकों के जरिए कमजोर वर्ग के लोगों की आबादी वाले के मोहल्ले-टोले-गांवों में शराब-पैसे या भोज का आयोजन कर उन्हें अपने पक्ष में तो नहीं कर रहे हैं।

डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि ऐसा करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। चुनाव प्रचार के दौरान शराब, मादक पदार्थ, नगदी, हथियार आदि के आवाजाही पर रोक लगाने के लिए बनाए गए चेक नाका पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की गतिविधियों का भी औचक निरीक्षण करें। वाहन चेकिंग अभियान को तेज करें।