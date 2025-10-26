Language
    Bihar Election 2025: बिहार DGP का सख्त आदेश, सेंट्रल फोर्स को आजमाएं, वोटरों को धमकाने वाले दबंगों को भेजें जेल

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Alok Shahi
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:20 PM (IST)

    Bihar Election 2025: बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने से रोकता है या उन पर दबंगई दिखाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। पुलिस को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर ध्यान देने का आदेश दिया गया है।

    Hero Image

    Bihar Election 2025: बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि वोटरों से दबंगई दिखाने वालों को गिरफ्तार करें।

    कौशल किशोर मिश्र, भागलपुर। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान कराने और कमजोर वर्ग के वोटरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सधी रणनीति तैयार की है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कमजोर तबके के लोगों की आबादी वाले इलाके पर खास नजर रखने को कहा है। इसके लिए ऐसी आबादी वाले मोहल्ले-गांवों-टोलों में पुलिस टीम की गश्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने और थाना क्षेत्रों में सक्रिय वैसे दागियों-दबंगों को चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा है जो पूर्व के चुनाव में कमजोर वर्ग के वोटरों को धमकाने, प्रलोभन दे किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डलवाने का प्रयास कर चुके हैं। इस बात की भी नजर रखने को कहा है कि कहीं किसी इलाके में कोई प्रत्याशी अपराधियों या अपने खास समर्थकों के जरिए कमजोर वर्ग के लोगों की आबादी वाले के मोहल्ले-टोले-गांवों में शराब-पैसे या भोज का आयोजन कर उन्हें अपने पक्ष में तो नहीं कर रहे हैं।

    डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि ऐसा करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। चुनाव प्रचार के दौरान शराब, मादक पदार्थ, नगदी, हथियार आदि के आवाजाही पर रोक लगाने के लिए बनाए गए चेक नाका पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की गतिविधियों का भी औचक निरीक्षण करें। वाहन चेकिंग अभियान को तेज करें।

    इसके अलावा अधिक से अधिक मतदान को लेकर गरीब और कमजोर तबकों के लोगों के गांव और मोहल्ले-टोलों में पुलिस टीम लगातार उनके बीच विश्वास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च भी करें ताकि उनमें सुरक्षा का भरोसा और पुलिस-प्रशासन के प्रति और भरोसा बढ़े। उन्हें अपराधियों या दबंगों की धमकी या किसी नेता या उसके समर्थकों की तरफ से प्रलोभन मिलें तो वह अपनी बात भ्रमणशील पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष रख सके। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि फ्लैग मार्च के साथ-साथ वाहन चेकिंग और छापामारी में केंद्रीय पुलिस बल के अधिक से अधिक प्रयोग करना है।

    भागलपुर, नवगछिया, बांका में कमजोर वर्ग के मतदाताओं की आबादी अच्छी-खासी

    कमजोर वर्ग के लोगों की आबादी भागलपुर रेंज के सभी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी-खासी है। हाल में भेजी गई खुफिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सुल्तानगंज, नाथनगर, कहलगांव, बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, भागलपुर नगर सीट, बांका के धाेरैया, कटोरिया, बेलहर, बांका नगर और अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में नाथनगर, धोरैया, पीरपैंती, कहलगांव में इनकी तादाद अच्छी-खासी है। जहां दागियों-दबंगों से उनके वोट प्रभावित होने का खतरा है। पुलिस मुख्यालय ने दागियों-दबंगों के विरुद्ध सघन अभियान चलाते हुए कमजोर वर्ग के वोटरों की सुरक्षा और भयमुक्त मतदान की रणनीति बना रखी है।