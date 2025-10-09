Language
    बिहार चुनाव: 50 हजार से ज्यादा कैश लेकर चलने पर हो सकती है ये कार्रवाई, बैंक से एक लाख रुपये निकालने पर बतानी होगी वजह

    By Jitendra Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:37 AM (IST)

    Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान 50 हजार रुपये से अधिक राशि लेकर चलने वालों से उसके स्रोत की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध पाए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति कार्रवाई कर सकती है। बैंक से एक लाख रुपये या उससे ऊपर की नगद राशि की निकासी पर सही कारण बताना होगा।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत के संयुक्त अध्यक्षता में चुनाव सीजर मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत भागलपुर जिले में द्वितीय चरण में 11 नवंबर को मतदान निश्चित है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने हेतु अवैध राशि, लिकर, अवैध लेनदेन पर एनफोर्समेंट एजेंसी सक्रिय होकर नजर रखें।

    उन्होंने एलडीएम को भागलपुर के सभी बैंकों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दे देने हेतु निर्देशित किया की 10 लाख से ऊपर कोई लेनदेन (ट्रांजैक्शन) या एक लाख या उससे ऊपर की नगद राशि की निकासी का दैनिक प्रतिवेदन समय से उपलब्ध करवाएंगे। 10 लाख रुपये से अधिक की राशि की लेनदेन के लिए आयकर विभाग को भी प्रतिवेदन करेंगे। व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग अपने एफएसटी एवं एसएसटी के माध्यम से 50 हजार रुपये से अधिक राशि लेकर चलने वालों से उनके स्रोत की जानकारी प्राप्त करेंगे। संदिग्ध पाए जाने पर जिला स्तरीय समिति को, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित है, के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लिकर पर जीरो टालरेंस रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी के द्वारा सामग्री का भंडारण कर मूल्य बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। आपूर्ति विभाग इस पर पैनी नजर रखेंगे ।

    बैठक में बीएसएनल, जिओ एवं एयरटेल कंपनी के जिला प्रमुख को निर्देशित किया गया कि मतदान तिथि को संपूर्ण जिले में नेट सक्रिय रखना है। इस बार सभी मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग कराई जाएगी। इसलिए पूर्व में ही अपने कर्मियों के माध्यम से सभी क्षेत्र में नेट उपलब्धता का सत्यापन कर लेंगे। खासकर नारायणपुर, बिहपुर, खरीक एवं पीरपैंती के दियरा क्षेत्र का।

    वरीय पुलिस अधीक्षक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी जानकारियां सभी एनफोर्समेंट नोडल पदाधिकारी अपने नीचे के कर्मियों को भी ब्रीफ कर देंगे। नीचे वाले प्रावधान की जानकारी नहीं रहने पर कभी-कभी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि दीवाली एवं छठ का अवसर है इसलिए जांच करते हुए इन तथ्यों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी ।

    बैठक में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी नितेश कुमार ने पीपीटी के माध्यम से इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम को आनलाइन भरने की जानकारी सभी एनफोर्समेंट नोडल अधिकारी को दी। इस बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क, जिला परिवहन पदाधिकारी, राज्य कर आयुक्त भागलपुर एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।