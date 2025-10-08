Bihar Election 2025: जन सुराज की पहली लिस्ट में होंगे 100 से 150 प्रत्याशी, भागलपुर और नाथनगर में फंसा पेच

भागलपुर जिले में जन सुराज के 32 भावी प्रत्याशी टिकट की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जल्द ही पहली सूची जारी करेंगे जिसमें बिहपुर सुल्तानगंज और पीरपैंती के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। भागलपुर और नाथनगर सीट पर जातीय समीकरणों के कारण अभी संशय बना हुआ है। पार्टी यहाँ मजबूत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले की सातों विधानसभाओं में जन सुराज के कुल 32 भावी प्रत्याशी टिकट की दौड़ में हैं। गुरुवार को जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह 100 से 150 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भागलपुर जिले में किन विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की तकदीर इस सूची में चमकती है।

जिला जन सुराज की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के 32 संभावित उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता और सामाजिक सक्रियता के आधार पर फॉर्म भरे हैं। सबसे अधिक सात प्रत्याशी भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, जबकि सबसे कम दो प्रत्याशी पीरपैंती विधानसभा से हैं।

वहीं बिहपुर, सुल्तानगंज और पीरपैंती सीट से जुड़े उम्मीदवारों की किस्मत इस बार खुलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों की मानें तो जसुपा की पहली सूची में इन्हीं तीन सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा होने की प्रबल संभावना है, जबकि अन्य विधानसभाओं के टिकट दूसरी सूची में घोषित किए जा सकते हैं।

भागलपुर व नाथनगर सीट पर फंसा उम्मीदवार का नाम भागलपुर और नाथनगर पर अब भी संशय बना हुआ है। यहां पर पार्टी जातीय समीकरण और स्थानीय प्रभाव दोनों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करने की तैयारी में है। खासकर भागलपुर और नाथनगर विधानसभा सीट पर पार्टी नेतृत्व गहन मंथन में जुटा है।

भागलपुर सीट पर सात दावेदारों में से किसे टिकट मिलेगा, यह एनडीए और महागठबंधन की प्रत्याशी घोषणा पर निर्भर करेगा। पार्टी मान रही है कि किसी भी मजबूत गठबंधन प्रत्याशी के मुकाबले उसे संतुलित और सामाजिक रूप से स्वीकार्य चेहरा उतारना होगा।