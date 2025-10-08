Bihar Election 2025: जन सुराज की पहली लिस्ट में होंगे 100 से 150 प्रत्याशी, भागलपुर और नाथनगर में फंसा पेच
भागलपुर जिले में जन सुराज के 32 भावी प्रत्याशी टिकट की दौड़ में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जल्द ही पहली सूची जारी करेंगे जिसमें बिहपुर सुल्तानगंज और पीरपैंती के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। भागलपुर और नाथनगर सीट पर जातीय समीकरणों के कारण अभी संशय बना हुआ है। पार्टी यहाँ मजबूत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है।
भागलपुर व नाथनगर सीट पर फंसा उम्मीदवार का नाम
सातों विधानसभा में जन सुराज के भावी प्रत्याशियों की लिस्ट
-
बिहपुर विधानसभा - पवन चौधरी, ममता कुमारी, पंकज झा, रेनू चौधरी
-
गोपालपुर विधानसभा - सोनी भारती, इंजीनियर अशोक कुशवाहा, गोपाल सिंह, दिवाकर भूषण
- भागलपुर विधानसभा - डॉ. विकास पांडे, प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी, निशा भारती, अशोक झा, अमर्त्य बांधुल, पप्पू शाह, विनीत चौधरी
-
नाथनगर विधानसभा - मोहम्मद साबिर इंतसार आलम, अभिषेक अरनव मंडल, गोल्डन मंडल, सिकंदर पासवान, पिंटू कुमार गुप्ता
-
सुल्तानगंज विधानसभा - इंजीनियर राकेश, विपिन कुमार सिंह, ममता कुमारी, अनिल मंडल, प्रिंस मिश्रा
-
कहलगांव विधानसभा - मनोहर मंगल, मंजर आलम, वासुदेव कुमार, विपिन तिवारी, नौशबा खान
-
पीरपैंती विधानसभा - घनश्याम दास, धीरज कुमार
यह भी पढ़ें- Bihar Politics: 30 और 30 के खेल में फंसा महागठबंधन, राजद-कांग्रेस के सामने सहनी ने खड़ी कर दी नई टेंशन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।