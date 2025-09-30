Language
    Good News for Train Passengers: रेलवे ने दी हरी झंडी, 2 OCT से चलेंगी भागलपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस सहित ये 4 ट्रेनें

    By Alok Shahi Edited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:45 AM (IST)

    Bihar Amrit Bharat Express Trains रेलवे ने यात्री हित में बड़ा फैसला किया है। भारतीय रेल ने भागलपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनों के दोबारा परिचालन को हरी झंडी दे दी है। मालदा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि 2 अक्टूबर से ट्रेन संख्या 15097 भागलपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।

    Bihar Amrit Bharat Express Trains: रेलवे ने भागलपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनों को हरी झंडी दे दी है।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Amrit Bharat Express Trains भारतीय रेल ने यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। पर्व-त्योहार के मौके पर उत्तर रेलवे द्वारा तकनीकी कारणों से निरस्त की गई चार ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू किया जा रहा है। मालदा रेल मंडल के पीआरओ ने यह अहम जानकारी दी है। फिर से शुरू की जा रही ट्रेनों में 15097 भागलपुर-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से शुरू होगी।

    15098 जम्मू तवी-भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस का दोबारा परिचालन 7 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके अलावा 22317 सियालदह-जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस 6 अक्टूबर से चलेगी। 22318 जम्मू तवी-सियालदह हमसफर एक्सप्रेस 8 अक्टूबर से चलना प्रारंभ करेगी। रेलयात्रियों की सहूलियत के लिए इन सभी ट्रेनों की समय सारणी रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

    रेल अधिकारियों ने पैंट्रीकार, फूड स्टाल और बेस किचन का किया निरीक्षण

    मालदा से भागलपुर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों की टीम ने सोमवार को पैंट्रीकार, फूड स्टाल और बेस किचन का निरीक्षण किया।  ट्रेन संख्या 20507/20508 राजधानी एक्सप्रेस की पैंट्रीकार की विशेष रूप से जांच की गई। ताकि उनमें स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने पैंट्रीकार, फूड स्टाल और बेस किचन में स्वच्छता और खाद्य प्रबंधन मानकों की निगरानी, कर्मचारियों और यात्रियों के लिए स्वच्छता जागरूकता, उचित कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने जैसे मामले को काफी बारीकी से देखा।

    यात्रा के दौरान बरतें सावधानी, अनजान से मेलजोल न बढ़ाएं

    त्योहारों में ट्रेन व स्टेशन पर चोर, पाकेटमार, उचक्कों की सक्रियता बढ़ जाती है। ऐसे में पूजा के दौरान यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहें हैं, तो कई तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। यात्रा के दौरान मेलजोल बढ़ाकर कर चाय, बिस्कुट में नशीला पदार्थ खिलाकर आपको बेहोश कर बदमाश आपका कीमती सामान लूट सकता है। लगेज, बैग आदि की चोरी व छिनतई की घटना को बदमाश अंजाम दे सकता है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के अधिकारियों ने कई तरह के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका पालन सुनिश्चित करवाने के लिए आरपीएफ की टीम को भी लगाया गया है।

    ट्रेन में चेन से जरूर बांध लें अपना सामान

    पर्व-त्योहार के समय ट्रेन में कोई भी सफर कर रहा है, तो जेब कतरों से सावधान रहने की जरूरत है। आपका पैसा, मोबाइल या अन्य सामान चोरी हो सकता है। त्योहारों के समय में ट्रेन या बस में लोग एक-दूसरे से बहुत जल्दी पहचान बना लेते हैं, लेकिन वो अनजान व्यक्ति चोर भी हो सकता है। इसलिए भीड़भाड़ में किसी से अधिक मेलजोल न रखें। इसके अलावा सामान को लाक करने के लिए एक चेन अपने पास जरूर रखें। किसी भी स्थान पर बैठने से पहले अपने सामान को चेन से जरूर बांध लें। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने कहा कि पूजा में ट्रेन में अधिक भीड़ होती है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है। संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलने पर ट्रेन में तैनात आरपीएफ को तुरंत साझा करें।

    रेल यात्रा के दौरान अपनाएं ये टिप्स

    1. हमेशा वैध टिकट साथ रखें।
    2. अज्ञात व्यक्तियों से भोजन या पेय पदार्थ ग्रहण न करें।
    3. प्लेटफार्म बदलने के लिए फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करें, रेलवे ट्रैक पार न करें।
    4. स्टेशन परिसर या ट्रेनों में किसी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत आरपीएफ, जीआरपी या किसी रेलवे अधिकारी को दें।
    5. अपने सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। 