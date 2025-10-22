Bhai Dooj 2025 का शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:13 से 3:28 तक, भाई दूज पर कब करना है तिलक? Bhai Dooj Kab Hai पूजा विधि

संवाद सहयोगी, भागलपुर। Bhai Dooj 2025, Bhai Dooj Kab Hai इस साल 2025 में कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, दिन गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को एक साथ दो पवित्र पर्वों का संगम हो रहा है। चित्रगुप्त पूजा 2025 और भाई दूज 2025 को लेकर घर-घर में तैयारी पूरी हो गई है। घरों में उत्सवी माहौल है। श्रद्धा, भक्ति और स्नेह का यह मेल वातावरण में आध्यात्मिक उल्लास घोल रहा है। सुबह से ही मंदिरों और घरों में पूजा की तैयारी की जा रही है।

भाई दूज 2025 के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई बहन की सुरक्षा व स्नेह का वचन देते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और इसी दिन से यह पर्व आरंभ हुआ। इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भागलपुर में भाई दूज 2025 पर्व को लेकर बाजारों में मिठाई और पूजा-सामग्री की खरीदारी बढ़ गई है। भाई-बहन के रिश्तों में प्रेम का रंग घोलने वाला यह पर्व हर वर्ग के लोगों में हर्ष का अवसर बना हुआ है।

चित्रगुप्त पूजा 2025 पर भगवान चित्रगुप्त की आराधना के साथ भाई-बहन के रिश्ते का तिलक-संस्कार भी पूरे भाव से निभाया जाएगा। शहर के कई मोहल्ले में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चित्रगुप्त पूजा विशेष रूप से कायस्थ समाज के लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा कलम-दवात, कापी-खाता और स्याही के साथ की जाती है। यह पूजा हमें कर्म-लेखा की शुद्धता और सत्य-निष्ठा का संदेश देती है। श्रद्धालु अपने कर्मों का आत्ममंथन करते हुए ईश्वर से सद्कर्म करने का आशीर्वाद मांगते हैं।



भाई दूज 2005 और चित्रगुप्त पूजा 2025 का शुभ मुहूर्त