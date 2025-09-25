भागलपुर की स्वीटी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में हुईं शामिल, आर्गेनिक उत्पाद देख PM मोदी ने प्रयास को सराहा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में उर्दू बाजार विक्रमशिला कॉलोनी निवासी महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी शामिल हुई। बिहार से स्वीटी का चयन देशी होम फ्लेवर को लेकर किया गया।

इस दौरान स्वीटी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वीटी कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में दुनिया भर के कई देशों के प्रतिनिधि, उद्यमी, इन्वेस्टर्स, उपभोक्ता आदि सम्मिलित हुए।

ज्ञान मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी बातों को रखने के लिए हुआ था, जिसमें बिहार से उद्यमी के रूप में स्वीटी रही, जिसका उन्हें बहुत ही गर्व है।

उनसे मिलने पर कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे देसी होम के द्वारा निर्मित सरसों तेल,सत्तू, बेसन आदि के निर्माण प्रक्रिया, पैकेजिंग, मार्केटिंग आदि की जानकारी लिया। साथ ही उन्होंने पूछा कि बाजार में वो अपने उत्पादों को कैसे बेचती हैं? स्वीटी कुमारी ने इसके बारे में विस्तार से उन्हें जानकारी दी।

इस दौरान स्वीटी कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर उनका सपना जैसे साकार हो गया। एक महिला उद्यमी के तौर पर कार्य करते हुए ईमानदारी से अपने सभी दायित्वों का निर्वहन किया।

साथ ही भागलपुर जिला की पहली जेड गोल्ड प्रमाणित उद्यमी बनीं, जिसका प्रतिफल है कि न सिर्फ बिहार राज्य में बल्कि पूरे देश स्तर पर उनका चयन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के लिए किया गया।

इसके लिए उन्होंने भागलपुर एवं बिहार के उद्योग विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद दिया है। कहा कि पूरी दुनिया से लोग इस कार्यक्रम में जुटे एवं एक दूसरे से संपर्क एवं समन्वय स्थापित किया।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है की देसी होम के द्वारा निर्मित उत्पाद अब मात्र बिहार में ही नहीं बल्कि देश एवं दुनिया के सुदूर कोने तक भी निश्चित रूप से पहुंचेगी।

प्रधानमंत्री ने देश के पांच उद्यमियों से संवाद स्थापित किया, जिसमें बिहार का प्रतिनिधित्व स्वीटी कुमारी ने किया। प्रधानमंत्री से संवाद किए जाने को लेकर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और उद्योग विभाग की जीएम खुशबू कुमारी ने जिले के लिए गर्व की बात कही है।