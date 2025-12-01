भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन पर बौंसी में टोल प्लाजा बनने का रास्ता साफ, केंद्र सरकार ने प्रकाशित किया गजट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बांका के बौंसी में भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन सड़क पर टोल प्लाजा बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित गजट का प्रकाशन कर दिया है। इसके लिए लगभग 1.18 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। टोल प्लाजा निर्माण की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में पहुंच गई है।

भूमि अधिग्रहण के क्रम में सक्षम प्राधिकारी की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। निर्धारित अवधि के दौरान कुछ लोगों द्वारा आपत्तियां दायर की गई थीं।

सक्षम प्राधिकारी ने उन सभी आपत्तियों पर विचार किया और उचित तरीके से उनका निपटारा के बाद पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गई।

रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे अर्जित भूमि केंद्र सरकार में निहित हो गई है और टोल प्लाजा निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

दरअसल, फोरलेन परियोजना के साथ टोल प्लाजा निर्माण को आवश्यक माना गया है, ताकि सड़क के रखरखाव और संचालन की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

गजट अधिसूचना जारी होने के बाद एनएच विभाग द्वारा आगे की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। जिसके बाद टोल प्लाजा निर्माण कार्य शुरू होगा। टोल प्लाजा के लिए बौंसी प्रखंड में सुजापुर, डहुआ व मैनमा गांव के चिह्नित 77 जगहों की जमीन ली जाएगी। जिसमें निजी व सरकार (गैरमजरूआ आम) है।