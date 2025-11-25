Bhagalpur Hansdiha Bridge Project: भूमि अधिग्रहण में फंसी भागलपुर-हंसडीहा पुल परियोजना, निर्माण में देरी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। 28.13 करोड़ की राशि से भागलपुर से झारखंड जाने वाली हंसडीहा मुख्य मार्ग में सुखनिया नदी पर पुल बनाने वाली एजेंसी का चयन के बावजूद परियोजना भू-अर्जन में फंस गया है। तीन माह पहले चयनित एजेंसी को पुल निर्माण कार्य शुरू करने के तीन-चार माह और इंतजार करना पड़ेगा, जबकि छठ के बाद निर्माण शुरू करने की योजना थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका।

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ही चल रही है। भू-अर्जन नहीं होने की वजह से मामला फिलहाल फंस गया है। एनएच के सहायक अभियंता ने बताया कि भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। फरवरी तक कार्रवाई पूरी होने की उम्मीद है।

इधर, इस परियोजना से न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि यातायात का दबाव भी कम होगा। पुल निर्माण का जिम्मा रांची की राजवीर कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया है। एनएच विभाग के अधिकारियों की देखरेख में राजवीर कंस्ट्रक्शन को दो साल के अंदर काम पूरा करना है। पुल 370 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। इसमें कुल छह पिलर होंगे। जिनकी दूरी 30-30 मीटर पर होगी। नदी के बीच पुल का हिस्सा 150 मीटर का होगा।

अप्रोच रोड की लंबाई भागलपुर की ओर 147 मीटर और भेलजोर की ओर 223 मीटर होगी। इस समय सुखनिया नदी पर करीब 65 साल पुराना जर्जर पुल है। जिस पर रोजाना 25 से 30 हजार वाहन गुजरते हैं। इनमें ट्रक, बस और अन्य भारी वाहन भी शामिल हैं।