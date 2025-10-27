Language
    भागलपुर-बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव, हाई स्पीड ट्रेनों का खुलेगा रास्ता

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    भागलपुर और बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है, जिससे कोसी-सीमांचल और पूर्वोत्तर राज्यों में माल ढुलाई आसान होगी। 4879.63 करोड़ रुपये की इस परियोजना से रेलवे को वित्तीय और व्यावसायिक लाभ होगा। छठ पूजा के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने क्लोन ट्रेन चलाई है और एक रैक रिजर्व रखा है।

    भागलपुर-बड़हरवा के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। कोसी-सीमांचल तथा उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए माल ढुलाई में रेलवे का समय बचेगा। पूर्व रेलवे ने बड़हरवा से भागलपुर के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। 256 किलोमीटर की दो रेल लाइनों के लिए 4879.63 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।

    अभियंताओं ने लागत के अनुसार, 27.50 प्रतिशत व्यवसायिक लाभ और 11.03 प्रतिशत वित्तीय लाभ का अनुमान लगाया है। इन रेल लाइनों के निर्माण से खाद्य सामग्री, कोयला आदि को समय पर गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा। नई रेल लाइन के निर्माण से सामान को तुरंत लोड कर रवाना किया जा सकेगा।

    पुरानी लाइन के व्यस्त रहने पर तीसरी और चौथी लाइन से ट्रेनों को आसानी से पास कराया जा सकेगा। इस परियोजना से भागलपुर से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का मार्ग भी साफ होगा। रेलवे ट्रैक किनारे फेसिंग कर रहा है, ताकि ट्रेनों के मार्ग में कोई अवरोध न आए। रेलवे वंदे भारत, वंदे मेट्रो और अमृत भारत जैसी ट्रेनों का संचालन करने की योजना बना रहा है।

    भागलपुर से जमालपुर के बीच तीसरी लाइन की योजना को मंजूरी मिल गई है। रेलवे को इस परियोजना से प्रतिवर्ष करीब 538 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ और 1341 करोड़ रुपये का व्यावसायिक लाभ होगा। तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण से क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति तेज होगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

    स्पेशल ट्रेनों में भारी भीड़ क्लोन ट्रेन से मिली राहत

    छठ पूजा के चलते विक्रमशिला, एलटीटी, गरीब रथ, फरक्का एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, मालदा-पटना, भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी, दुमका-पटना, बांका-राजेंद्रनगर और दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी सहित स्पेशल ट्रेनों में काफी भीड़ देखी जा रही है। छठ पूजा के बाद यह भीड़ और बढ़ने की संभावना है।

    भीड़ को नियंत्रित करने के लिए साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी क्लोन ट्रेन चलाई गई। यह नियमित इंटरसिटी के टाइम टेबल और ठहराव पर ही संचालित होगी। ट्रेन 2 और 9 नवंबर को भी चलेगी। 26 अक्टूबर को भी यह क्लोन ट्रेन पटना और साहिबगंज के बीच चल चुकी है।

    इधर रेलवे ने क्राउड मैनेजमेंट के तहत एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) श्रेणी का रैक रिजर्व रखा है, जिसे सबौर स्टेशन के पास स्टेबल किया गया है।

    अधिकारियों ने बताया कि भीड़ बढ़ने या आपात स्थिति में इस रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पहली बार है जब भागलपुर में रैक रिजर्व रखा गया है, जिससे छठ के बाद यात्री सुविधाओं के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। बतादें कि लगातार छठ महापर्व को लेकर रेलवे प्रबंधन के द्वारा पहल की जा रही है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो।