Bhagalpur News: जिला परिषद अध्यक्ष ने नहीं दिया त्यागपत्र, टुनटुन साह को 23 पार्षदों का समर्थन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिला परिषद अध्यक्ष को लेकर माहौल गर्म हो गया है। अध्यक्ष मिथुन कुमार के नाथनगर विधायक बनने के बाद जल्द ही पद खाली होना है। अध्यक्ष सोमवार को जिला परिषद पहुंचे। इसके बाद वे उपविकास आयुक्त से मिले और डीआरडीए डायरेक्टर के साथ उनकी गाड़ी पर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी वे त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं।

हालांकि, माना जा रहा है कि जिला परिषद अध्यक्ष मंगलवार को त्यागपत्र दे सकते हैं। इधर, 21 पार्षदों ने उप विकास आयुक्त को ज्ञापन देकर योजना संबंधित भुगतान रोकने का आग्रह किया है। इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह शामिल थे।

टुनटुन साह को 23 पार्षदों का समर्थन प्राप्त हो गया है। वे फिर से जिला परिषद अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं। वहीं, जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार के कक्ष में लगभग एक दर्जन पहुंचे और उप विकास आयुक्त से मिलने का निर्णय लिया गया।

21 पार्षदों ने उप विकास आयुक्त को आवेदन देकर कहा है कि मिथुन कुमार उर्फ मिथुन कुमार यादव के नाथनगर विधानसभा सदस्य पद पर निर्वाचित होने से अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी वित्त योजनाओं की राशि का गलत तरीके से निकासी एवं भुगतान होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए हम सभी जिला परिषद सदस्य आपसे अनुरोध करते हैं कि पुन: अध्यक्ष पद पर आसीन होने तक किसी प्रकार के भुगतान दपर रोक लगाई जाए। जनहीत में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने और जिला परिषद की राशि का गलत भुगतान होने से राकने की कृपा की जाए। 21 पार्षदों में अधिकांश ऐसे पार्षद हैं, जिन्होंने मिथुन कुमार को अध्यक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पद खाली होने के बाद प्रभार मिलेगा उपाध्यक्ष को जिला परिषद अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर चुनाव होगा। तीन साल में यह तीसरा मौका होगा, जब अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होगा। अगले दो-तीन दिनों में अध्यक्ष मिथुन कुमार अपने पद से त्यागपत्र देंगे। पद खाली होने के बाद तत्काल उपाध्यक्ष को अध्यक्ष का प्रभार दिया जाएगा। इसके बाद निर्वाचन आयोग को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पत्र लिखा जाएगा।

नियम के मुताबिक अध्यक्ष का पद खाली होने के 15 दिनों के अंदर चुनाव होना है। जिला परिषद के वरिष्ठ सदस्य गौरव राय ने बताया कि अध्यक्ष पद का प्रभार 15 दिनों से अधिक समय तक किसी को नहीं दिया जा सकता है। अभी जिला परिषद के 31 सदस्य हैं।