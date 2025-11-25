Bhagalpur Weather: न्यूनतम पारा दो डिग्री लुढ़क 11 के पास पहुंचा, आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमान

संवाद सहयोगी, भागलपुर। सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली और न्यूनतम तापमान दो डिग्री लुढ़कर 11.6 पर पहुंच गया। इससे शाम में अन्य दिनों में अपेक्षा अधिक ठंड महसूस हुई। हालांकि, अधिकतम तापमान स्थिर रहा। इससे धूप जहां गुनी-गुनी रही, वहीं रात ज्यादा सर्द रही।

रविवार को न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना है।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार, हवा की गति बढ़ेगी जिससे तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। दिनों दिन धुंध और गहरा होता जाएगा जिसकी समयावधि भी बढ़ेगी। चढ़ते दिन तक धुंध का असर रहेगा।

सोमवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 94 प्रतिशत आद्रता के साथ महज 1.8 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। ठंड बढ़ने की संभावना है।

अस्पताल में ब्रोंकाइटिस पीड़ित बच्चों की संख्या 20 प्रतिशत बढ़ी

ठंड का मौसम आते ही जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग में ब्रोंकाइटिस पीड़ित बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी है। 15 नवंबर तक विभाग में आने वाले औसतन 70 से 80 बच्चों में प्रतिदिन दो से तीन मरीज ब्रोंकाइटिस के शिकार होते थे।