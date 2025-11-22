Bhagalpur Weather Update: अगले पांच दिनों तक सुहाना बना रहेगा भागलपुर का मौसम, हल्की हवा कराएगी ठंड का अहसास

संवाद सहयोगी, भागलपुर। भागलपुर जिले में अगले पांच दिनों तक आसमान साफ रहेगा और वातावरण शुष्क बना रहेगा। सुबह के वक्त वातावरण में नमी रहने व दोपहर में खिली धूप से मौसम सुहाना बना रहेगा। शहर और ग्रामीण इलाकों के लागों को सुबह हल्की ठंड और दिन में गर्माहट का एहसास होगा।

तेज धूप निकलने व हवा स्थिर रहने से वातावरण शुष्क बना रहेगा। इससे भागलपुर में नवंबर माह का अंतिम सप्ताह सुकून भरे मौसम के साथ गुजरने वाला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अनुसार 22 से 26 नवंबर तक जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्की ठंड और दिन में गर्माहट का एहसास बना रहेगा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस अवधि में अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री और न्यूनतम 14-16 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। ऐसे में मौसम न तो ज्यादा ठंडा होगा और न ही गर्म। सुहाना और स्थिर बना रहेगा।

सुबह में नमी का स्पर्श, दोपहर में शुष्क पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में सुबह में वातावरण में 80-85 प्रतिशत तक नमी रहेगी। उससे शुरुआती घंटों में हल्की ठंडक और ताजगी महसूस होगी। वहीं दोपहर में आर्द्रता घटकर 60-65 प्रतिशत तक हो जाएगी। उससे मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह की नमी और दोपहर की शुष्की का समन्वय वातावरण में हल्की ठंड का एहसास कराएगा।

धीमी रफ्तार से चलेगी उत्तर-पश्चिमी हवा इस अवधि में उत्तर-पश्चिम दिशा से 05-07 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हल्की हवा चलने की संभावना है। यह हवा न केवल मौसम को संतुलित रखेगी, बल्कि ठंड के आगमन की हल्की दस्तक भी कराएगी। तेज हवा नहीं होने से तापमान में अचानक गिरावट की संभावना कम रहेगी और मौसम स्थिर बना रहेगा।