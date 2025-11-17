Language
    Bhagalpur Weather: भागलपुर में ठहर गया मौसम, अभी ठंड बढ़ने के आसार नहीं

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:28 PM (IST)

    भागलपुर में पिछले तीन दिनों से तापमान, नमी और हवा में कोई खास बदलाव नहीं होने से मौसम स्थिर बना हुआ है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हवा की गति कम होने से ठंड में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन नवंबर के अंत तक तापमान में गिरावट की संभावना है। वातावरण में नमी बनी हुई है।

    संवाद सहयोगी, भागलपुर। भागलपुर में पिछले तीन दिनों से तापमान, नमी और हवा में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं होने से ऐसा प्रतीत होता है मानो यहां का मौसम ठहर सा गया हो। शहर और आसपास के इलाकों में इसका यह स्थिर स्वरूप लोगों को सर्दी की हल्की दहलीज पर खड़े होने जैसा एहसास दे रहा है। न ठंड बढ़ रही है और न ही धूप की तीव्रता में विशेष बढ़ोतरी पाई जा रही है।

    अधिकतम 27 व न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है तापमान

    मौसम विभाग के अनुसार, बीते तीन दिनों से भागलपुर का अधिकतम तापमान 27 से 27.5 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 12.5 डिग्री सेल्सियस पर टिका हुआ है। यह स्थिरता मौसम में एक तरह की ठहराव की स्थिति पैदा कर रही है। दिन में तेज धूप रहती है, लेकिन हवा की अनुपस्थिति के कारण धूप का असर देर शाम तक महसूस होता है।

    सुबह झीनी धुंध और शाम को हल्की ठंडक

    सुबह के समय गंगा किनारे तथा खुले क्षेत्रों में हल्की धुंध देखने को मिल रही है, लेकिन दृश्यता सामान्य बनी हुई है। धुंध की यह परत थोड़ी देर बाद सूरज निकलते ही छट जाती है। शाम के समय माहौल में हल्की ठंडक घुल जाती है, लेकिन अभी तक ठिठुरन वाली स्थिति नहीं बनी है। शहरवासियों के लिए यह मौसम सुखद है, लेकिन किसानों के लिए थोड़ा सुस्त, क्योंकि न ठंड बढ़ रही है और न ही गर्मी घट रही है।

    हवा की गति लगभग शून्य व नमी यथावत

    भागलपुर में हवा इन दिनों लगभग मौन है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति मात्र दो किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है, जो इस माह में सामान्य से काफी कम है। हवा न होने के कारण ही सुबह-शाम की ठंडक और दिन की धूप दोनों अपनी जगह पर ठहरी रहती हैं।

    वातावरण में नमी (आद्रता) भी 75–76 प्रतिशत के आसपास स्थिर बनी हुई है। उसकी इस स्थिरता के कारण रात में हल्की ठंड का अनुभव और प्रबल हो जाता है, जबकि दिन में धूप के बीच भी हल्की उमस महसूस होती है।

    अभी कई दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम

    बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विज्ञानी डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां की आद्रता 76 प्रतिशत और पश्चिमी हवा की गति मात्र दो किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई।

    उन्होंने आने वाले दिनों में भी मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना से इन्कार किया है। उनके अनुसार, हवाई की गति कम होने से अभी ठंड नहीं बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे नवंबर के अंतिम सप्ताह तक तापमान में गिरावट आएगी। कुल मिलाकर फिलहाल मौसम स्थिर बना रहेगा।