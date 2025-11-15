Bhagalpur Weather Update: अगले पांच दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम, चलेगी पछिया हवा; बढ़ेगी ठंड
भागलपुर में अगले पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पछिया हवा चलने से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना से इनकार किया है। किसानों को फसलों को ठंड से बचाने की सलाह दी गई है।
संवाद सहयोगी, भागलपुर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 19 नवंबर के बीच भागलपुर जिले का मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा, वर्षा की भी संभावना नहीं है। दिन का तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच और रात का तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है।
पूर्वानुमान की अवधि में सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80-90 प्रतिशत और दोपहर में 60-70 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पछिया हवा 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। जिससे हल्की शुष्कता के साथ ठंड में धीरे–धीरे वृद्धि होगी।
रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट जारी है। पछिया हवा की सक्रियता के साथ ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ेगा। हालांकि दिन का तापमान अभी सहज और सुहावना बना रहेगी।
किसानों को सलाह
बीएयू के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डा. बीरेंद्र कुमार ने किसानों को सलाह दी है कि अगात तथा मध्य अवधि की धान की कटाई शीघ्र पूरी कर लें। देर से कटाई करने पर धान की बालियां पककर झड़ने लगती हैं, जिससे खेत में ही अनावश्यक नुकसान बढ़ जाता है।
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि कटाई के बाद धान को 12 से 14 प्रतिशत नमी स्तर तक धूप में अच्छी तरह सुखाना आवश्यक है। अनाज को समान रूप से फैलाकर सुखाने से दानों में फफूंद या बदरंग होने की समस्या नहीं होती।
धान की गहाई: मड़ाई हमेशा साफ और शुष्क सतह पर ही करें। मशीनों का समुचित समायोजन रखकर दानों के टूटने–फटने को कम किया जा सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार मशीन की गति और दबाव की सेटिंग में लापरवाही से अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। धान को भंडारण से पहले बोरियों या गोदाम को कीट-रोधी उपचार से सुरक्षित करना आवश्यक है, ताकि भंडारण के दौरान कीट संक्रमण या फफूंद जनित क्षति न हो। गोदाम या भंडारघर को हमेशा सूखा, हवादार और साफ रखना चाहिए।
