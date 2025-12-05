Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bhagalpur Weather News: पूरे प्रदेश में भागलपुर की रात सबसे अधिक सर्द, तापमान 10 डिग्री से नीचे

    By Hirshikesh Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    भागलपुर में प्रदेश की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ठंड के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिसंबर के प्रवेश करते ही ठंड तेजी से बढ़ने लगी है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे प्रदेश में भागलपुर की रात सबसे सर्द रही। यहां रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। बुधवार की रात से ही ठंडक बढ़ने लगी, गुरुवार की सुबह शहर घने धुंध में लिपटा नजर आया। हालांकि, दिन में धूप ने थोड़ी राहत दी, लेकिन शाम होते ही ठंड फिर से बढ़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार मौसम सेवा केंद्र, पटना के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही मिजाज बना रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। दिन में धूप ठंड को कुछ हद तक नियंत्रित रखेगी, जबकि रातें लगातार अधिक सर्द होती जाएंगी। सुबह के समय धुंध का असर बना रहेगा, जिससे दृश्यता में कमी आने की संभावना है।

    बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर के मौसम विभाग ने गुरुवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। विभाग के अनुसार, 88 प्रतिशत आद्रता के साथ पश्चिमी हवा की गति महज 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे ठंड का असर कम रह रहा है।

    मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवा की सक्रियता अगले कुछ दिनों में बढ़ने वाली है। तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी है। शहर के बाजारों में स्वेटर, जैकेट और ऊनी वस्त्रों की मांग बढ़ गई है।

    सुबह-सुबह सबौर रोड, बरारी, तिलकामांझी, माउंट असीसी रोड, जगदीशपुर समेत शहर के अधिकांश हिस्सों में धुंध के कारण वाहन धीमी गति से चलाने पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठंड का असर बढ़ा है, विशेषकर गंगा किनारे बसे गांवों में तापमान और भी कम महसूस किया जा रहा है।

    विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय क्षेत्र से आने वाली बर्फीली हवाओं का मिश्रित असर भागलपुर पर अधिक दिखाई दे रहा है, जिसके कारण रातें लगातार सर्द हो रही हैं। यदि हवाओं की गति तेज हुई, तो आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। लोगों को सुबह और देर शाम सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।