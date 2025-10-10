भागलपुर में जल संकट से मिलेगा निजात, जलमीनार परियोजना से 50 हजार लोगों को लाभ

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बरहपुरा ईदगाह मैदान में पूर्व में डीप बोरिंग से जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन पिछले दो दशकों से यह ठप होने के कारण स्थानीय लोगों को जलसंकट का सामना करना पड़ रहा था।

बुडको की जलापूर्ति योजना के तहत जलमीनार का निर्माण जमीन विवाद के कारण रुका हुआ था। कुछ स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनका मानना था कि ईदगाह की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है।



लगभग आठ वर्षों के संघर्ष के बाद, पार्षद प्रतिनिधि बंटी ने प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और नगर आयुक्त ने बुडको के साथ बैठक कर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया।



गुरुवार को बुडको के अधिकारियों के साथ पुलिस बल, दंडाधिकारी और अतिक्रमण दस्ता प्रभारी जयप्रकाश यादव भी पहुंचे। परिसर की सफाई के बाद बुडको ने कार्य प्रारंभ कर दिया।