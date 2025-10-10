Language
    भागलपुर में जल संकट से मिलेगा निजात, जलमीनार परियोजना से 50 हजार लोगों को लाभ

    By Abhishek Prakash Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:01 AM (IST)

    भागलपुर के बरहपुरा में जल संकट दूर करने के लिए बुडको की जलापूर्ति योजना पर काम शुरू हो गया है। जमीन विवाद के कारण जलमीनार का निर्माण रुका हुआ था, जिसे पार्षद प्रतिनिधि के प्रयासों से फिर से शुरू किया गया है। इस जलमीनार से चार वार्डों के लगभग 50 हजार लोगों को लाभ मिलेगा और 2900 घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। 1.5 एमएलडी क्षमता वाली यह जलमीनार जल्द ही जलापूर्ति शुरू करेगी।

    चार वार्डों को पेयजल संकट से मिलेगा छुटकारा, 50 हजार लोग होंगे लाभान्वित। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बरहपुरा ईदगाह मैदान में पूर्व में डीप बोरिंग से जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन पिछले दो दशकों से यह ठप होने के कारण स्थानीय लोगों को जलसंकट का सामना करना पड़ रहा था।

    बुडको की जलापूर्ति योजना के तहत जलमीनार का निर्माण जमीन विवाद के कारण रुका हुआ था। कुछ स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनका मानना था कि ईदगाह की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है।

    लगभग आठ वर्षों के संघर्ष के बाद, पार्षद प्रतिनिधि बंटी ने प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन और नगर आयुक्त ने बुडको के साथ बैठक कर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया।

    गुरुवार को बुडको के अधिकारियों के साथ पुलिस बल, दंडाधिकारी और अतिक्रमण दस्ता प्रभारी जयप्रकाश यादव भी पहुंचे। परिसर की सफाई के बाद बुडको ने कार्य प्रारंभ कर दिया।

    इस दौरान विरोध का कोई सामना नहीं करना पड़ा। बुडको के उप परियोजना निदेशक सद्दाम हुसैन ने जलमीनार के लिए ले-आउट का कार्य शुरू किया।

    निर्माण कंपनी केसीपीएल को एक वर्ष के भीतर जलमीनार का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस जलमीनार से वार्ड 32 से 35 के चार वार्डों में 50 हजार की आबादी को लाभ मिलेगा, जबकि लगभग 2900 घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। जलमीनार की क्षमता 1.5 एमएलडी होगी, जिससे तिलकामांझी, बरहपुरा, भीखनपुर और मुंदीचक क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाएगी।