Bhagalpur News: भागलपुर शहर में बदल गई यातायात व्यवस्था, लाजपत पार्क मार्ग में बनेगा स्टैंड

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के स्तर से पहल शुरू हो गई है। अब शहर की सूरत बदलेगी। शाम डीएम डा. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उनके निर्देश पर मंगलवार की देर रात 10.30 नगर आयुक्त शुभ कुमार के नेतृत्व में सिटी एसपी हृदयकांत और सदर एसडीओ व डीएसपी ने संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाने स्थल निरीक्षण किया।

पहले तिलकामांझी चौक का जायजा लिया। जिसमें चौराहे पर दुर्गा मंदिर के पीछे से आटो व टोटो का वनवे परिचालन होगा। इस मार्ग में स्थायी अतिक्रमण व दुकानों को हटाया जाएगा। इससे आगे हटिया मार्ग में दुकानों के आगे वाहनों की पार्किंग नहीं होगी।

इस मार्ग में चार स्थानों पर नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगेगा। साथ ही वाहन खड़ी करने पर चालान भी कटेगा। हटिया मार्ग से सब्जी बाजार मेडिकल कॉलेज से इंडोर हाल तक शिफ्ट होगा और मार्किंग कराई जाएगी। चौराहे के 70 मीटर दूरी पर नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगेगा।

इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि दुर्गा मंदिर के पीछे मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने टीम के साथ तिलकामांझी बस डिपो परिसर के आटो स्टैंड का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चौराहे से महज 100 मीटर की दूरी पर स्टैंड है। यहां तक सफर करना राहगीरों को मुश्किल नहीं होगा।