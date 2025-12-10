Bhagalpur News: भागलपुर शहर में बदल गई यातायात व्यवस्था, लाजपत पार्क मार्ग में बनेगा स्टैंड
भागलपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। डीएम के निर्देश पर नगर आयुक्त, सिटी एसपी और एसडीओ ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के स्तर से पहल शुरू हो गई है। अब शहर की सूरत बदलेगी। शाम डीएम डा. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उनके निर्देश पर मंगलवार की देर रात 10.30 नगर आयुक्त शुभ कुमार के नेतृत्व में सिटी एसपी हृदयकांत और सदर एसडीओ व डीएसपी ने संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाने स्थल निरीक्षण किया।
पहले तिलकामांझी चौक का जायजा लिया। जिसमें चौराहे पर दुर्गा मंदिर के पीछे से आटो व टोटो का वनवे परिचालन होगा। इस मार्ग में स्थायी अतिक्रमण व दुकानों को हटाया जाएगा। इससे आगे हटिया मार्ग में दुकानों के आगे वाहनों की पार्किंग नहीं होगी।
इस मार्ग में चार स्थानों पर नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगेगा। साथ ही वाहन खड़ी करने पर चालान भी कटेगा। हटिया मार्ग से सब्जी बाजार मेडिकल कॉलेज से इंडोर हाल तक शिफ्ट होगा और मार्किंग कराई जाएगी। चौराहे के 70 मीटर दूरी पर नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगेगा।
इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि दुर्गा मंदिर के पीछे मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने टीम के साथ तिलकामांझी बस डिपो परिसर के आटो स्टैंड का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चौराहे से महज 100 मीटर की दूरी पर स्टैंड है। यहां तक सफर करना राहगीरों को मुश्किल नहीं होगा।
डीएसपी ने कहा कि आटो का पड़ाव करवाने के लिए पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके बाद टीम लोहापट्टी पहुंची। जहां स्टेशन चौक से लोहापट्टी होते हुए डिक्शन मोड़ की ओर वनवे ट्रैफिक का लागू किया जाएगा।
लोहापट्टी मार्ग के सब्जी विक्रेताओं को सड़क के किनारे किया जाएगा। इसके लिए मार्किंग कराई जाएगी। इससे बाहर सामग्री रखने पर जुर्माना भी लगेगा। इस मार्ग से फल व सब्जी के थोक विक्रेताओं को हटाया जाएगा।
