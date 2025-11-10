भागलपुर के इन रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक प्लान
भागलपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। शहरवासियों को असुविधा से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। लोगों से अनुरोध है कि वे निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान की जानकारी प्राप्त कर लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
संवाद सूत्र, नवगछिया। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के मद्देनजर सोमवार को 8:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक की यातायात व्यवस्था में नवगछिया प्रशासन के द्वारा बदलाव किया गया है। इसको लेकर के नवगछिया एसपी के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।
नवादा, मक्खातकिया से नवगछिया रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सभी प्रकार के वाहन राजेंद्र कालोनी होते हुए जाएगी। मकंदपुर चौक से नवगछिया रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन पुरानी बस स्टैंड/नया टोला होते हुए जाएगी।
नवगछिया रेलवे स्टेशन से नवगछिया बाजार-मकंदपुर चौक की ओर जाने वाली सभी प्रकार के वाहन सब्जी मंडी-व्याहुत चौक-नोनियापट्टी होते हुए गोशाला मंदिर तक ही जाएगी, जो वन वे होगा। गोशाला मंदिर से थाना चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।
रेलवे ओवर ब्रिज पर सभी प्रकार के वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा। महाराज जी चौक से वैशाली चौक तक सभी प्रकार के वाहनों (दो पहिया वाहन को छोड़कर) का प्रवेश निषेध रहेगा। साथ ही नवगछिया पुलिस एवं जीआरपी आरपीएफ पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से नवगछिया बाजार की सब्जी मंडी को लगभग सभी दुकानों को बंद रखने का आग्रह किया गया है।
भागलपुर आइजी ने की चुनाव तैयारी की समीक्षा
नवगछिया: भागलपुर आईजी विवेक कुमार ने नवगछिया पुलिस अधीक्षक के साथ नवगछिया पुलिस लाइन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की। मौके पर नवगछिया पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि चुनाव से जुड़ी कई तरह की जानकारी एवं फोर्स के नियुक्ति को लेकर जानकारी ली गई। साथ ही मतदान केंद्र की व्यवस्था के अलावे अन्य जानकारी लिए गए।
