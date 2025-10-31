निगम कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, अब घर बैठे ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस बना सकते हैं व्यवसायी
भागलपुर के व्यापारियों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण के लिए निगम कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। नगर निगम ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। वेबसाइट या एप से आवेदन करें और घर बैठे लाइसेंस पाएं। अन्य सेवाएं भी जल्द ऑनलाइन होंगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। अब भागलपुर के व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण कराने के लिए निगम कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जरूरतमंद लोग वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके लिए नगर निगम ने 25 अक्टूबर को ही विशेष सॉफ्टवेयर चालू कर दिया है।
जल्द ही भवन नक्शा अनुमोदन, होल्डिंग टैक्स, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जलनल कनेक्शन, होर्डिंग कनेक्शन और बैनर की अनुमति के लिए भी ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा।
शहरवासियों को राहत
नगर निगम का यह कदम शहरवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने बताया कि अब कोई भी दुकानदार या व्यवसायी निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पूरा प्रोसेस आवेदन, जांच और स्वीकृति डिजिटल माध्यम से होगा। आवेदक अपनी फाइल की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे। उन्हें घर बैठे पता चल जाएगा कि उनका आवेदन किस टेबल पर लंबित है।
गुरुवार को नगर आयुक्त ने इस सुविधा की सूचना शहरवासियों के लिए सार्वजनिक की। उन्होंने निगम के कर्मी व पदाधिकारी को आनलाइन साफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्देश दिया। प्रशिक्षण और सॉफ्टवेयर उपयोग की भी जानकारी दी गई।
कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से होगी मॉनिटरिंग
संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से की जाएगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 'ट्रेड लाइसेंस' नामक मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसे बेहतर और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है।
कैसे होगा ऑनलाइन कार्य
इस माड्यूल का कार्य निष्पादन तीन स्टेज में होगा। प्रथम स्टेज ऑनलाइन प्राप्त आवेदन को डाउनलोड और उसका रिव्यू किया जाएगा। जांच के लिए आवेदन को संबंधित ट्रेड लाइसेंस प्रभारी के पास भेजा जाएगा।
द्वितीय स्टेज में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत और अस्वीकृत के लिए आवेदन को सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित किया जाएगा। तृतीय स्टेज में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन जैसे स्वीकृत या अस्वीकृत की सूचना आवेदक के मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा।
कहां करें आवेदन
वेबसाइट : https://trade.bhagalpursmartcity.co.in
मोबाइल एप : भागलपुर स्मार्ट सिटी, सॉफ्टटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।