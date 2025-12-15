भागलपुर में 55 हजार घरों को मिलेगा PNG कनेक्शन, रसोई तक पहुंचेगी नेचुरल गैस; पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अगले साल नवंबर-दिसंबर तक भागलपुर के उपभोक्ताओं को रसोई तक नाइट नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंच जाएगी। इस योजना के तहत शहर के करीब 55 हजार घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए मुंगेर से भागलपुर तक 65 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। इंडियन आयल की ओर से यह परियोजना शांति कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है। कंपनी के ज्योग्राफिकल एरिया इंचार्ज विकास कुमार तोला ने बताया कि स्टील पाइप के माध्यम से मुंगेर से भागलपुर के बीच पीएनजी पपलाइन बिछाई जा रही है।

2026 के मई तक मुख्य पाइपलाइन का काम हर हाल में पूरा कर लिया जएगा। पाइपलाइन का निर्माण मुंगेर मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन के किनारे हो रहा है। लखीसराय से मुंगेर के जमालपुर स्थित तेलिया बधान गांव तक पाइपलाइन पहले से पहुंच चुकी है। इसके बाद शहरी क्षेत्र में घर-घर गैस पहुंचाने के लिए अगले वर्ष सर्वे कर लगभग 500 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा।