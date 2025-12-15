भागलपुर में 55 हजार घरों को मिलेगा PNG कनेक्शन, रसोई तक पहुंचेगी नेचुरल गैस; पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू
भागलपुर के उपभोक्ताओं को अगले साल नवंबर-दिसंबर तक रसोई तक पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। इस योजना के तहत शहर के करीब 55 हजार घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। मुंगे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। अगले साल नवंबर-दिसंबर तक भागलपुर के उपभोक्ताओं को रसोई तक नाइट नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंच जाएगी।
इस योजना के तहत शहर के करीब 55 हजार घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए मुंगेर से भागलपुर तक 65 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है।
इंडियन आयल की ओर से यह परियोजना शांति कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया है। कंपनी के ज्योग्राफिकल एरिया इंचार्ज विकास कुमार तोला ने बताया कि स्टील पाइप के माध्यम से मुंगेर से भागलपुर के बीच पीएनजी पपलाइन बिछाई जा रही है।
2026 के मई तक मुख्य पाइपलाइन का काम हर हाल में पूरा कर लिया जएगा। पाइपलाइन का निर्माण मुंगेर मिर्जाचौकी ग्रीनफील्ड फोरलेन के किनारे हो रहा है।
लखीसराय से मुंगेर के जमालपुर स्थित तेलिया बधान गांव तक पाइपलाइन पहले से पहुंच चुकी है। इसके बाद शहरी क्षेत्र में घर-घर गैस पहुंचाने के लिए अगले वर्ष सर्वे कर लगभग 500 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होगा।
साथ ही शहर में गैस वितरण के लिए दो जिला रेगुलेटिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिए बरारी और पश्चिमी क्षेत्र के लिए टीएनबी कॉलेज के पास ये स्टेशन बनाए जाएंगे।
इन्हीं के माध्यम से घर-घर पीएनजी पहुंचेगी। विकास कुमार तोला ने बताया कि 2027 के नवंबर-दिसंबर तक शहरवासियों को पीएनजी की सुविधा मिलने लगेगी। इससे सस्ती सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रसोई गैस मिलेगी।
