    Bhagalpur Delhi Bus: भागलपुर से दिल्ली के लिए जल्द शुरू होगी बस सेवा, किराया होगा रियायती

    By Abhishek Prakash Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    भागलपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए खुशखबरी! बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जल्द ही रियायती दरों पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। यह बस खगड़िया, बेगूसराय, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। दिल्ली जाने वाले भागलपुरवासियों के लिए खुशखबरी है। अब वहां तक की लंबी यात्रा और अधिक सुविधाजनक और सुलभ होने वाली है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने भागलपुर से दिल्ली के बीच रियायती दर पर बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है।

    निगम द्वारा राज्य भर के 19 प्रमुख स्थानों से विभिन्न रूटों पर बस परिचालन की तैयारी चल रही है, उसमें भागलपुर भी प्रमुख रूट में शामिल है।

    प्रस्तावित योजना के तहत भागलपुर से चलने वाली बस अंडरटेकिंग सेवा होगी, जो खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, देवरिया, लखनऊ होते हुए दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक जाएगी।

    इस दौरान बस कुल 1314 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बस पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। उसमें स्लीपर और सीटिंग दोनों सुविधाएं मौजूद रहेंगी।

    जानकारी के अनुसार, इस संबंध में बिहार और दिल्ली सरकार के बीच पारस्परिक परिवहन समझौते की प्रक्रिया जारी है। उसके बाद दोनों राज्यों के बीच सीधी बस सेवा उपलब्ध हो सकेगी। इस संबंध में परिवहन विभाग ने पत्र जारी कर जनता को सूचित किया है। प्रस्तावित समझौते का प्रारूप व रूट लिस्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

    विभाग ने वाहन मालिकों और जनता से इस बारे में आपत्तियां एवं सुझाव भी मांगे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव या आपत्तियां लिखित रूप में 12 दिसंबर तक परिवहन विभाग के मुख्यालय में जमा कर सकता है। भागलपुर के अलावा यह बस सेवा पूर्णिया, किशनगंज और अररिया से भी शुरू होगी।

    लंबी दूरी के यात्रियों को मिलेगा यात्रा का अतिरिक्त विकल्प

    इस बस सेवा के शुरू होने से भागलपुर सहित आसपास के जिलों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में रेल टिकट की भारी मांग और हवाई यात्रा का ऊंचा किराया यात्रियों के लिए परेशानी के कारण बनते जा रहे हैं। सीधी बस सेवा उपलब्ध होने पर छात्रों, नौकरीपेशा और दिल्ली आवागमन करने वाले यात्रियों को सस्ता व सुविधाजनक विकल्प मिल सकेगा।