भागलपुर की 2 टीचर्स का राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए चयन, TIFR Mumbai में होगा एक्सपोजर कैंप

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिले के लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि जिले की दो प्रतिभाशाली शिक्षिकाओं का चयन देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय जीवविज्ञान ओलंपियाड एक्सपोजर कैंप के लिए हुआ है। चयनित शिक्षिकाओं में खरीक इंटर स्कूल की डॉ. शैल प्रज्ञा व लोदीपुर यूएमएस की प्रियंका कुमारी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह आयोजन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अधीन होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई में 28 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर का यह एक्सपोजर कैंप देशभर के चयनित शिक्षकों को ओलंपियाड प्रणाली, प्रयोगात्मक शिक्षण तकनीक और विज्ञान शिक्षण में नवाचारों से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी शिक्षकों को देश-विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद करने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रशिक्षण से भागलपुर की शिक्षिकाएं न केवल आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षण दृष्टिकोण और प्रयोगात्मक कार्यों की उन्नत विधियों को समझेंगी, बल्कि विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ओलंपियाड प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने की दिशा में भी योगदान देंगी।

इसे लेकर डॉ. शैल प्रज्ञा और प्रियंका कुमारी ने बाताया कि यह हमारे लिए गर्व की बात और सीखने का अवसर है। मुंबई में आयोजित एक्सपोज़र कैंप से हमें विज्ञान शिक्षण की आधुनिक विधियां सीखने और विद्यार्थियों को ओलंपियाड जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। ऐसे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण से शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि होगी और विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षण अधिक प्रभावी व आकर्षक बन सकेंगे।