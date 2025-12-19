Language
    भागलपुर: सब्जी विक्रेता पर दिल हार बैठी शिक्षिका, पत्नी ने देख लिया बाय-बाय करते

    By Amar Kumar Anand Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:20 PM (IST)

    भागलपुर के अजगैवीनाथ धाम क्षेत्र में एक सब्जी विक्रेता और शिक्षिका के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। दोनों के बीच नजदीकियां तब बढ़ी जब शिक्षिक ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, अजगैवीनाथ धाम (भागलपुर)। भागलपुर जिले के अजगैवीनाथ धाम थाना क्षेत्र के एक गांव से प्रेम प्रसंग का अजीब मामला सामने आया है। जहां एक सब्जी विक्रेता ने बगल की स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका को अपना दिल दे बैठा। हालांकि प्यार दोनों तरफ से हुआ है। दोनों एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और आपस में बात करने लगे।

    पत्नी को मिल गई जानकारी

    जब यह बात सब्जी विक्रेता की पत्नी को पता चली तो उसने बीच सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया। जिससे लोगों की भारी भीड़ जुट गई। काफी देर तक हंगामा हुआ और दोनों ओर से सुलझ करने की कोशिश की गई। लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने पति को काफी भला-बुरा कहा।

    • साग-सब्जी में उलझी रही पत्नी... इधर शिक्षिका के प्यार में ''पक'' गया पति
    • शिक्षिका ने सब्जी विक्रेता को बाय-बाय बोलकर हाथ हिलाया, पत्नी ने देख लिया


    पांच वर्षों से था सब्जी का दुकान

    थानाक्षेत्र के एक चर्चित चौक पर करीब पांच वर्षों से एक युवक साग-सब्जी बेचते हैं। एक शिक्षिका प्रतिदिन सब्जी खरीदने आती थी। इस दौरान दोनों में नजदीकियां काफी बढ़ गई। दोनों काफी देर तक वहां रुककर बात किया करते थे। कुछ दिन बाद दोनों ने अपने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान भी कर लिया। फिर दोनों अक्सर फोन पर बातें करने लगे। हालांकि सब्जी दुकान में कभी-कभी युवक की पत्नी भी आती थी, लेकिन उसे काफी समय बाद इसकी भनक लगी।

    पति पर रखने लगी नजर

    इसी बीच सब्जी विक्रेता की पत्नी को इसकी भनक लग गई। वह अपने पति पर पैनी नजर रखने लगी। एक दिन सब्जी देने के बाद जब शिक्षिका से पैसा नहीं लिया तो पत्नी का शक यकीन में बदल गया। दूसरे दिन जब फिर उसे फिर बिना पैसे लिए ही सब्जी दे दिया और जाते- जाते शिक्षिका ने हाथ हिलाकर बाय-बाय किया तो उसकी पत्नी ने देख ली।

    पत्नी को आया गुस्सा

    पत्नी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर क्या था, पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा तो पति के साथ-साथ उस शिक्षिका को भला-बुरा कहने लगी। काफी देर तक वहां हंगामा हुआ। कई लोगों के काफी देर तक सभी पक्षों को समझाया, यह भी कहा कि बैठकर मामले को समाप्त किया जाए, लेकिन महिला काफी गुस्से में थी। फिर बहुत समझा-बुझाकर सभी को घर भेजा।