परीक्षा से एक दिन पहले 12 वर्षीय छात्र ने घर में लगाई फांसी, शिक्षक पिता का इकलौता बेटा था

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जीरोमाइल थानाक्षेत्र के फतेहपुर यादव टोला में शनिवार शाम करीब चार बजे पुरानी शंकरपुर मध्य विद्यालय के शिक्षक मृत्युंजय कुमार भास्कर के 12 वर्षीय एकलौता पुत्र मयंस कुमार भास्कर ने घर में फंदा लगा खुदकुशी कर ली। वह होली फैमिली स्कूल में सप्तम वर्ग का छात्र था।

सोमवार को उसका स्कूल में टेस्ट परीक्षा था। जिस समय घटना हुई उसकी मां किचन में खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। इसकी बड़ी बहन जो नौवीं में उसी स्कूल में पढ़ती है अपने कमरे में आराम कर रही थी। मयंस खेलकूद कर घर आया और अपनी मां से पढ़ाई करने की बात कह कमरे में गया।

यूडी के तहत केस दर्ज कुछ देर बाद मां को लगा कि बेटा फिर खेलने चला गया है क्या। यह सोचकर जब वह उसके कमरे में गई तो पुत्र पंखा के सहारे रस्सी से लटकता हुआ पाया। सूचना पर मृत्युंजय कुमार स्कूल से घर पहुंचे।