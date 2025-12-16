जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाए हैं। नगर निकाय से कांजी हाउस की तैयारी और एजेंसी के चयन को लेकर लगातार जानकारी मांगी जा रही है। सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर निदेशक मनोज चौधरी ने राज्य के सभी नगर निकाय के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट मांगी। इस दौरान कांजी हाउस से संबंधित निविदा की तकनीकी जानकारी भी साझा की गई। मंगलवार को मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की जानकारी लेंगे।

एक कुत्ते की देखभाल के एजेंसी को 1650 रुपये देगा नगर निगम

आवारा कुत्तों के नियंत्रण को लेकर विभाग ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग, मांगी जानकारी

आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव लेंगे नगर निकाय की तैयारी की रिपोर्ट नगर निगम कांजी हाउस की तैयारी में जुटा हुआ है। अगले चार से पांच दिनों में एजेंसी के चयन के लिए निविदा जारी की जाएगी। प्रत्येक वार्ड में कुत्तों के भोजन के लिए एक स्थान का चयन करना होगा। इसके साथ ही डाग पाउंड का निर्माण किया जाएगा, जहां बिना बीमारी वाले कुत्तों को रखा जाएगा। रैबीज से प्रभावित कुत्तों के लिए नाथनगर में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां उनका बंध्याकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा, एजेंसी को वाहन भी प्रदान किया जाएगा।