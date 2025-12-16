अब आवारा कुत्ते को मिलेगा आवास, बीमार होने पर किया जाएगा इलाज, देखभाल के लिए मिलेंगे रुपये
भागलपुर में अब आवारा कुत्तों को आवास मिलेगा, साथ ही उनके बीमार होने पर उनका इलाज भी किया जाएगा। उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा रुपये भी दिए जाएंगे। य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाए हैं। नगर निकाय से कांजी हाउस की तैयारी और एजेंसी के चयन को लेकर लगातार जानकारी मांगी जा रही है। सोमवार को नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर निदेशक मनोज चौधरी ने राज्य के सभी नगर निकाय के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रिपोर्ट मांगी। इस दौरान कांजी हाउस से संबंधित निविदा की तकनीकी जानकारी भी साझा की गई। मंगलवार को मुख्य सचिव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्थिति की जानकारी लेंगे।
- एक कुत्ते की देखभाल के एजेंसी को 1650 रुपये देगा नगर निगम
- आवारा कुत्तों के नियंत्रण को लेकर विभाग ने की वीडियो कांफ्रेंसिंग, मांगी जानकारी
- आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव लेंगे नगर निकाय की तैयारी की रिपोर्ट
नगर निगम कांजी हाउस की तैयारी में जुटा हुआ है। अगले चार से पांच दिनों में एजेंसी के चयन के लिए निविदा जारी की जाएगी। प्रत्येक वार्ड में कुत्तों के भोजन के लिए एक स्थान का चयन करना होगा। इसके साथ ही डाग पाउंड का निर्माण किया जाएगा, जहां बिना बीमारी वाले कुत्तों को रखा जाएगा। रैबीज से प्रभावित कुत्तों के लिए नाथनगर में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां उनका बंध्याकरण भी किया जाएगा। इसके अलावा, एजेंसी को वाहन भी प्रदान किया जाएगा।
सरकार के नियमों के अनुसार, एक कुत्ते की देखभाल पर नगर निगम 1650 रुपये का भुगतान करेगा। यह पहल न केवल आवारा कुत्तों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने में भी सहायक होगी। इस योजना से पशु प्रेमियों को काफी खुशी है। आवास मिल जाने से मार्ग पर भटक रहे कुत्ते से लोगों को छुटकारा मिलेगा। वाहन की चपेट में अब कुत्ते नहीं आएंगे। उसकी मौत नहीं होगी। सरकार और प्रशासन ने कई बार आवारा कुत्ते को बचाने के लिए योजना बनाई, लेकिन अब तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। अब लगता है कि इस बार आवारा कुत्ते को बचाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो बेहतर होंगे।
