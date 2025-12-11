Language
    Bhagalpur News: आवारा कुत्तों के आतंक से शहरवासियों को जल्द मिलेगा छुटकारा, एजेंसी घूम-घूमकर पकड़ेगी 

    By Jitendra Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:01 AM (IST)

    भागलपुर शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से शहरवासियों को जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद है। नगर निगम ने कुत्तों को पकड़ने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त क ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहरवासियों को जल्द ही आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए कांजी हाउस (आवारा पशुओं को रखने का स्थान) की व्यवस्था की जाएगी। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने इसके लिए जगह चिह्नित करने का निर्देश दिया है।

    इस काम में निगम के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी और सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी को लगाया गया है। आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम एजेंसी करेगी। इसके चयन के लिए कार्ययोजना बनाकर देने को कहा गया है। एक सप्ताह में कांजी हाउस के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करने का निर्देश दिया गया है। बताया गया कि नाथनगर के वार्ड दो और पीपरपांती में नगर निगम की जमीन है। इन्हीं में से किसी एक जगह पर कांजी हाउस बनाने पर विमर्श चल रहा है।

    जल्द जारी होगी निविदा

    आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन के चयन के लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी। मानक के आधार पर कार्य करने वाली एजेंसी को चुना जाएगा। जिसके बाद एजेंसी के माध्यम से आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कुत्तों को पकड़कर कांजी हाउस पहुंचाने और उनके लिए भोजन की व्यवस्था एजेंसी ही करेगी। ताकि शहर में घूम रहे मवेशियों को सुरक्षित रखा जा सके, उनकी दुर्दशा न हो। इतना ही नहीं वार्ड स्तर पर कुत्तों के भोजन के लिए भी जगह चिह्नित किया जाएगा। ताकि डाग प्रेमी उस स्थल पर भोजन पहुंचा सके। न्यायालय के निर्देश के बाद नगर निगम हरकत में आया है।

    शहर में आवारा कुत्तों की भरमार

    शहरी क्षेत्र में आवारा पशुओं की भरमार है। दिन हो या रात, आवारा पशुओं की चपेट में आने से आए दिन लोग जख्मी हो रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी कुत्तों और सांढ की वजह से हो रही है। ये कभी भी राह चलते लोगों पर हमला कर बैठते हैं। कुत्तों के काटने के हर दिन पांच से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। जिसके बाद जख्मी को इलाज कराने के लिए जेएलएनएमसीएच या सदर अस्पताल जाना पड़ता है।

    इन क्षेत्रों में है आवारा पशुओं की अधिकता

    खलीफाबाग चौक, वेराइटी चौक, कोतवाली चौक, घंटाघर, आदमपुर, तिलकामांझी, नया बाजार, सराय मार्ग, परबत्ती, स्टेशन चौक, तातारपुर चौक, मोजाहिदुपर, ईशाकचक, नाथनगर, चंपानगर आदि।