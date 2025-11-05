Bhagalpur News: भागलपुर शहर को जल्द मिलेगी स्वच्छ गंगा, एसटीपी प्रोजेक्ट में आई रफ्तार
भागलपुर में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद अधूरे कार्यों को पूरा करने की तैयारी है। बाढ़ से बचाव के लिए चारदीवारी बनेगी और पाइपलाइन बिछाने का काम भी तेजी से होगा। फरवरी तक सभी पंपिंग स्टेशनों को जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे शहर को स्वच्छ गंगा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर के नालों के गंदे पानी को शुद्ध कर गंगा में गिरने से रोकने के लिए बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के कार्य में तेजी आ गई है। परियोजना के पूरा होने से नालों का गंदा पानी शुद्ध होकर गंगा में गिरेगा, जिससे नदी प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा।
गत माह प्रधानमंत्री द्वारा पुर्णियां से परियोजना का उद्घाटन किए जाने के बाद अधूरे पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन के कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वर्तमान में प्लांट पूरी तरह तैयार हैं। प्लांट में बाढ़ के जलजमाव से नाले के पानी का शोधन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। लेकिन आगामी 10 दिनों में प्लांट शुरू होगा। इसमें शहर के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्र के पानी शोधन किया जाएगा।
दरअसल, प्लांट परिसर में हर साल बाढ़ का पानी भर जाने से काम प्रभावित होता रहा है। दो महीने तक जलभराव रहने की समस्या के समाधान के लिए विश्व बैंक व बुडको के पदाधिकारी ने आरसीसी चारदीवारी निर्माण का निर्देश दिया था। बुडको मुख्यालय ने सोमवार को दीवार के डिजाइन को मंजूरी दे दी है। निर्माण एजेंसी एक सप्ताह में चारदीवारी निर्माण शुरू करेगा। जिससे प्लांट में बाढ़ का पानी जमा नहीं होगा।
इधर, डाल्फिन अभ्यारण क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने को लेकर वाइल्ड लाइफ सेंच्यूरी एक्ट के तहत वन विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। इससे नदी के तटवर्ती क्षेत्र में अधूरे पाइपलाइन कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं गंगा तट के विभिन्न घाटों में बरारी पुल घाट, काली घाट, कोयला घाट, मंसूरगंज और मैन होल में पंपिंग स्टेशन व पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी रफ्तार पकड़ेगा।
चंपा पुल घाट स्थित पंपिंग स्टेशन पर कुआं (सिंकिंग) खोदने का कार्य पूरा हो गया है। अब भवन निर्माण और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल इंस्टालेशन का काम किया जाएगा। बंगाली टोला घाट, विश्वविद्यालय, सूर्यलोक कालोनी और अलीगंज के पंपिंग स्टेशन पहले ही बनकर तैयार हैं।
नदी किनारे पाइपलाइन बिछाकर सभी पंपिंग स्टेशनों को जोड़ने का लक्ष्य फरवरी तक पूरा करने का है। बरारी पंपिंग स्टेशन के पास 275 मीटर, काली घाट पर 22 मीटर, मैन होल स्टेशन से 50 मीटर और कोयला घाट पर 150 मीटर पाइप जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पांचवें पंपिंग स्टेशन में 15 मीटर और छठे में 55 मीटर पाइप जोड़ने का कार्य एक सप्ताह में शुरू किया जाएगा।
