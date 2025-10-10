Bhagalpur News: 258 बेटिकट यात्रियों से 1.84 लाख वसूला गया जुर्माना

जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 258 लोगों को बिना टिकट स्टेशन के भीतर से पकड़ा गया। अचानक हुई टिकट चेकिंग से अफरा-तफरी का माहौल रहा। बिना टिकट लोगों ने स्टेशन से निकलने का प्रयास किया लेकिन आरपीएफ की सक्रियता से पकड़े गए। 258 लोगों से 1.84 लाख का जुर्माना वसूला गया। जिन लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर का बहाना बनाया उन्हें आनलाइन व क्यूआर कोड की भी जानकारी अधिकारियों ने दी।

बता दें कि रेलवेन व यूटीएस ऑन मोबाइल एप बिना लाइन में लगे टिकट लेना आसान हो गया है। खुले पैसे की बहस से बचने के लिए काउंटर पर क्यूआर कोड भी लगाए गए हैं। स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे रेलवे के अधिकारियों ने खानपान स्टालों, कैंटीनों में सफाई का लिया जायजा रेलवे दो चरणों में स्वच्छता व सफाई अभियान चला रहा है। 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा और 02 अक्टूबर से 31 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

गुरुवार को स्टेशन के खानपान स्टालों, कैंटीनों में साफ-सफाई का अधिकारियों ने जायजा लिया। स्वच्छ आहार अभियान के तहत अधिकारियों ने निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों ने भागलपुर सहित जमालपुर में स्वच्छता, बर्तनों की साफ-सफाई व कूड़े का निष्पादन देखा। विक्रेताओं, रसोइयों और कैंटीन कर्मचारियों को स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच और खाना पकाने व परोसने वाले क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूक किया। स्रोत पर ही अपशिष्टों को अलग-अलग करने के लाभ के बारे में बताया। गहन सफाई, जागरूकता, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बताया गया।