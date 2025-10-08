परीक्षा दे रही छात्रा उत्तर पुस्तिका लेकर हुई फरार... खोज नहीं पाया कालेज प्रशासन तो लिया ये फैसला

Language
    By Prashant Kumar Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:13 AM (IST)

    Education News भागलपुर के एसएम कालेज में परीक्षा के दौरान कापी लेकर एक छात्रा भाग खड़ी हुई। कालेज प्रशासन ने छात्रा को निष्कासित कर दिया है। बताया गया कि टीएमबीयू तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2024-28 की सेमेस्टर टू की परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर चल रही है। इस बीच सुंदरवती महिला महाविद्यालय में छात्रा कापी लेकर भाग गई।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Education News तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के स्नातक सत्र 2024-28 के अंतर्गत सेमेस्टर टू की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर चल रही है। मंगलवार को सुंदरवती महिला महाविद्यालय में द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान एक छात्रा कापी लेकर भाग गयी। इसके बाद कालेज प्रशासन सकते में आ गया। बाद में छात्रा को बुलाया गया। इसके बाद छात्रा को निष्कासित कर दिया।

    बताया गया कि छात्रा सेंटर पर अधिक भीड़ का फायदा उठाते हुए कापी लेकर भाग गयी। मकसद था कि बाहर से कापी लिखकर बाद में जमा कर देगी। इस संदर्भ में कालेज के प्राचार्य से बात नहीं हो पायी। शिक्षकों ने बताया कि छात्रा को निष्कासित कर दिया गया। मंगलवार को व्यक्तित्व विकास एवं संप्रेषण कौशल विषय की परीक्षा थी। इधर टीएनबी कालेज के प्राचार्य प्रो (डा.) दीपो महतो ने बताया कि उनके केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संचालित हुई है।

    एलएलबी में नामांकन आज से, 29 को फर्स्ट लिस्ट होगा जारी 

    भागलपुर के टीएनबी लॉ कॉलेज के एलएलबी तीन वर्षीय कोर्स में नामांकन की तिथि घोषित हो गयी। आवेदन बुधवार से आनलाइन मोड में लिया जाएगा। कालेज प्रशासन ने छात्रों से सत्र 2025-26 के पहले सेमेस्टर में दाखिले के लिए आवेदन मांगा है। प्रभारी प्राचार्य डा. संजीव कुमार सिन्हा ने मंगलवार काे शिड्यूल जारी करते हुए कहा कि छात्र कालेज की वेबसाइट पर 28 अक्टूबर तक आवेदन जमा करेंगे। पहला लिस्ट 29 अक्टूबर को जारी होगा। जबकि आवश्यक संशोधन 30 और 31 अक्टूबर को किए जा सकेंगे। अनारक्षित वर्ग की पहली सूची एक नवंबर को जारी होगी और इसमें नामित अभ्यर्थियों का दाखिला 3 से 6 नवंबर तक होगा। वहीं, आरक्षित वर्ग की पहली सूची 14 नवंबर को आएगी, जिसके तहत दाखिला 15 से 19 नवंबर तक लिया जाएगा। कक्षाएं 29 नवंबर से शुरू होंगी। कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी विशेष परिस्थिति में तिथियों में परिवर्तन संभव है।

    छात्र अनुशासन समिति की बैठक आज

    भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) में बुधवार को छात्र अनुशासन समिति की बैठक दोपहर साढ़े बारह बजे से सिंडीकेट हाल में आयोजित होगी। बैठक में मारवाड़ी कालेज भागलपुर के बीसीए विभाग मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।