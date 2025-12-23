Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भागलपुर में जून तक तैयार होगा शंटिंग यार्ड, ट्रेनों का आवागमन होगा आसान

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    भागलपुर में ट्रेनों की शंटिंग की समस्या को दूर करने के लिए शंटिंग यार्ड जून तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा और शंटिंग स ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेलवे ट्रैक पर चल रही ट्रेन। जागरण

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। ट्रेनों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए भोलानाथ रेलवे पुल से भीखनपुर गुमटी नंबर दो तक दो अतिरिक्त शंटिंग रेल लाइनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

    इस कार्य को छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टोन बेस का निर्माण पूरा हो चुका है और एक सप्ताह के भीतर पटरियों को बिछाने का कार्य प्रारंभ होगा।

    निर्माण कार्य के प्रारंभिक चरण में सबसे बड़ी चुनौती जमीन को समतल करना था। इसे अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तकनीकी टीम द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के बाद अब साइट पर पटरियां गिराई जा रही हैं। भारी मशीनों की सहायता से रेल पटरियों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए डेडलाइन तय की गई है, जिसके अनुसार जून तक दोनों अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।

    इन लाइनों के शुरू होने से ट्रेनों को शंटिंग की समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे सबौर या अन्य स्टेशनों के पास ट्रेनों को शंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इससे यात्री ट्रेनों की लेटलतीफी पर भी नियंत्रण लगेगा। भीखनपुर स्टेशन और आसपास के सेक्शन में ट्रेनों की रफ्तार और क्रॉसिंग की समस्या का स्थायी समाधान होगा।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कार्यों की निगरानी की जा रही है, ताकि काम की गुणवत्ता और समय सीमा में कोई समझौता न हो। रेलवे के उच्चाधिकारी इस परियोजना की कमान संभाले हुए हैं और प्रत्येक सप्ताह एक विशेष टीम निर्माण स्थल का दौरा कर रही है। आईओडब्ल्यू, ओपी भगत ने बताया कि पटरी आ गई है और एक सप्ताह के भीतर पटरी बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा।