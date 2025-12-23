भागलपुर में जून तक तैयार होगा शंटिंग यार्ड, ट्रेनों का आवागमन होगा आसान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। ट्रेनों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए भोलानाथ रेलवे पुल से भीखनपुर गुमटी नंबर दो तक दो अतिरिक्त शंटिंग रेल लाइनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कार्य को छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टोन बेस का निर्माण पूरा हो चुका है और एक सप्ताह के भीतर पटरियों को बिछाने का कार्य प्रारंभ होगा। निर्माण कार्य के प्रारंभिक चरण में सबसे बड़ी चुनौती जमीन को समतल करना था। इसे अब सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। तकनीकी टीम द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के बाद अब साइट पर पटरियां गिराई जा रही हैं। भारी मशीनों की सहायता से रेल पटरियों को निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए डेडलाइन तय की गई है, जिसके अनुसार जून तक दोनों अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा। इन लाइनों के शुरू होने से ट्रेनों को शंटिंग की समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे सबौर या अन्य स्टेशनों के पास ट्रेनों को शंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। इससे यात्री ट्रेनों की लेटलतीफी पर भी नियंत्रण लगेगा। भीखनपुर स्टेशन और आसपास के सेक्शन में ट्रेनों की रफ्तार और क्रॉसिंग की समस्या का स्थायी समाधान होगा।